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Su AltÄ± Heykel Galerisi'nin ilk ziyaretÃ§isi Åžahika ErcÃ¼men oldu

BALIKESÄ°R'in deÄŸerleri ve mitolojik kahramanlarÄ±, GÃ¶meÃ§ GemiyataÄŸÄ± ve Tilki Koyu'nda oluÅŸturulan Su AltÄ± Heykel Galerisi'nde dalÄ±ÅŸ tutkunlarÄ± iÃ§in sergileniyor. Heykellerin ilk ziyaretÃ§isi olan dÃ¼nya serbest dalÄ±ÅŸ rekortmeni Åžahika ErcÃ¼men, "Heykeller suyun altÄ±nda Ã§ok daha cazibeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" dedi.

18 Ekim 2022 SalÄ± 09:57
Su AltÄ± Heykel Galerisi'nin ilk ziyaretÃ§isi Åžahika ErcÃ¼men oldu

BalÄ±kesir'in deÄŸerleri temasÄ±yla, heykeltÄ±raÅŸlarÄ±n elinde ÅŸekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi'nin en gÃ¼zel koylarÄ±ndan olan GÃ¶meÃ§ ilÃ§esi KaraaÄŸaÃ§ Mahallesi'nde bulunan Gemi YataÄŸÄ± Koyu ve Tilki Koyu karÅŸÄ±sÄ±nda su altÄ± gÃ¼zellikleriyle buluÅŸtu. Heykeller, ÅŸehrin kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±nÄ± geÃ§miÅŸten gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze taÅŸÄ±yarak BalÄ±kesir'i tÃ¼m dÃ¼nyaya tanÄ±tacak. SanatÃ§Ä±larÄ±n; Ã–mer Seyfettin'den Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, SarÄ± KÄ±z'dan Seyit OnbaÅŸÄ±'ya, zeytinden kuzuya, kadar BalÄ±kesir'in birÃ§ok deÄŸeri ve mitolojik karakterlerinin yontulduÄŸu heykeller, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 18 ve 22 metre derinliklerde oluÅŸturulan alanlara indirildi. AyrÄ±ca belirlenen noktalara atÄ±lacak yapay resifler ile su altÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlenmesi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rlamasÄ± beklenen su altÄ± galerisi ile BalÄ±kesir, dalÄ±ÅŸ meraklÄ±larÄ± iÃ§in bir cazibe merkezi haline gelecek.

DÃœNYA REKORTMENÄ° SU ALTI HEYKEL GALERÄ°SÄ°'NDE

DalÄ±ÅŸ tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi olacak GÃ¶meÃ§ Su AltÄ± Heykel Galerisi'nde bir de sÃ¼rpriz bir dalÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin Gilindire MaÄŸarasÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± dalÄ±ÅŸta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sÄ±nÄ±rÄ±ndaki dÃ¼nya rekorunu kÄ±ran Åžahika ErcÃ¼men, GÃ¶meÃ§ Su AltÄ± Heykel Galerisi'ne de dalarak etkinliÄŸe destek verdi.

Åžahika ErcÃ¼men, "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± ben burasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok etkilendim. BalÄ±kesir'in deÄŸerleri ve mitolojik karakterler Ã§ok gÃ¼zel olmuÅŸ. Ä°DA'dan Roma'ya diyoruz. Heykeller suyun altÄ±nda Ã§ok daha cazibeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" dedi.

'BALIKESÄ°R, DALIÅž SPORLARININ MERKEZÄ° OLACAK'

Su altÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n flora, fauna ve arkeolojik kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmek, filme almak ve fotoÄŸraflamak amaÃ§lÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen tanÄ±tÄ±m, sportif ve eÄŸitim amaÃ§lÄ± dalÄ±ÅŸlar ile kÄ±yÄ±da verilen konaklama ve aÄŸÄ±rlama hizmetlerini iÃ§ine alan 'GÃ¶meÃ§ Su AltÄ± Heykel Galerisi', BalÄ±kesir'de dalÄ±ÅŸ turizmini geliÅŸtirme ve sportif balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± destekleme noktasÄ±nda da Ã¶nemli bir adÄ±m olacak.

12 AY TURÄ°ZM Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R ARAYA GELDÄ°LER

BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, GÃ¶meÃ§ Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, GÃ¼ney Marmara KalkÄ±nma AjansÄ±, BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi ve Burhaniye Ticaret OdasÄ± iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe; BalÄ±kesir Valisi Hasan ÅžÄ±ldak, BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel YÄ±lmaz, DÃ¼nya Serbest DalÄ±ÅŸ Rekortmeni Åžahika ErcÃ¼men, Marmara Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Aksoy, GÃ¶meÃ§ Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ä°rem Himam, kurum mÃ¼dÃ¼rleri Edremit ve Burhaniye Ticaret OdasÄ± temsilcileri katÄ±ldÄ±.

DALIÅž TUTKUNLARI TÃœM DEÄžERLERÄ° GÃ–REBÄ°LECEK

'GÃ¶meÃ§ Su AltÄ± Heykel Galerisi'nin; BalÄ±kesir'in tanÄ±tÄ±mÄ±, ticareti ve turizminin 12 ay sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ± iÃ§in yaptÄ±klarÄ± etkinliklerden bir tanesi olduÄŸuna dikkati Ã§eken BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel YÄ±lmaz, su altÄ±na indirilen heykellerin hepsinin Marmara AdasÄ± mermerlerinden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.Â  DalÄ±ÅŸ tutkunlarÄ±nÄ± denizin altÄ±nda zenginlikleri gÃ¶rmeye davet eden YÄ±lmaz, "Biz denizimizi Ã¶nemsiyoruz. GeÃ§tiÄŸimiz aylarda da dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± mercanlarÄ±mÄ±zÄ± yine iÅŸ birliÄŸi ile korumasÄ± iÃ§in yeni projemizi hayata geÃ§irdik. DalÄ±ÅŸ tutkunlarÄ± da kÄ±sa bir sÃ¼rede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ± yansÄ±tan heykellerimizi gÃ¶rebilecekler. Burada farklÄ± bir turizm olacak. Bu galerimiz GÃ¶meÃ§'imize Ã§ok ÅŸey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak su altÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlenmesini ve bu sayede insanlarÄ±n istedikleri noktalarda dalmalarÄ±nÄ± ve denizimizin zenginliklerini gÃ¶rmelerini istiyoruz" dedi.

FARKLI PAYDAÅžLAR BÄ°R ARAYA GELDÄ°

BugÃ¼n Ã§ok farklÄ± bir ortamda Ã§ok farklÄ± bir etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirten BalÄ±kesir Valisi Hasan ÅžÄ±ldak ise "DÃ¼nya rekortmeni Åžahika ErcÃ¼men hanÄ±mÄ±n etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ± etkinliÄŸimizi daha da gÃ¼zelleÅŸtirdi. En kuzeyden en gÃ¼neye kadar farklÄ± paydaÅŸlarÄ±n bir araya gelerek bÃ¶yle bir iÅŸi ortaya Ã§Ä±karmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir olay. BalÄ±kesir'de biz bu iÅŸi en iyisini yaparak markalaÅŸtÄ±rabiliriz. Buradan da dÃ¼nyaya Ã§ok gÃ¼zel bir mesaj veriyoruz. TÃ¼m paydaÅŸlar Ã¶rnek bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi. EmeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalÄ±kesirSu AltÄ± Heykel GalerisiÅžahika ErcÃ¼men
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