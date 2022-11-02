Su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±Â atÄ±k sular yeniden kullanÄ±lacak

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Su YÃ¶netimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenlerinden biri olan su israfÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesine iliÅŸkin Ã§eÅŸitli projeler geliÅŸtiriyor. Kentsel su kullanÄ±mlarÄ± kapsamÄ±nda; belediyeler tarafÄ±ndan beyan edilen verilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in iÃ§me suyu temin ve daÄŸÄ±tÄ±m sistemlerindeki ortalama su kayÄ±p oranÄ± yÃ¼zde 33,5 olarak hesaplandÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlanan 'Ä°Ã§me Suyu Temin ve DaÄŸÄ±tÄ±m Sistemlerindeki Su KayÄ±plarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi' ile bu kayÄ±plarÄ±n yÃ¼zde 25â€™e varan oranlara dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi hedefleniyor. Belediyeler ve su idareleri tarafÄ±ndan yÄ±llÄ±k olarak kentsel su kullanÄ±mlarÄ±na ve kayÄ±plarÄ±na iliÅŸkin bilgiler Su YÃ¶netimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶nderilip, kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak belediye bazÄ±nda su kayÄ±plarÄ± takip ediliyor.Â

TOPYEKUN SEFERBERLÄ°K BAÅžLATILACAK

Bireysel su kullanÄ±mlarÄ±nda bilinÃ§siz kullanÄ±mlar sebebiyle gÃ¼nlÃ¼k kiÅŸi baÅŸÄ± 93 litreye kadar su israfÄ± yapÄ±lÄ±yor. Genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e hazÄ±rlanan kamu spotlarÄ±, sosyal medya filmleri ile kullanÄ±cÄ±lara suyun verimli kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin farkÄ±ndalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Su verimliliÄŸi seferberliÄŸi kapsamÄ±nda suyu en Ã§ok kullanan grup olan kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in birebir etkinlikler yÃ¼rÃ¼tÃ¼lerek, bÃ¼tÃ¼n su kullanÄ±cÄ± gruplarÄ±nda suyun verimli kullanÄ±mÄ± iÃ§in farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturulmasÄ± hedefleniyor. Ãœlkede su verimliliÄŸi ve su tasarrufu farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve tÃ¼m sektÃ¶rlerin aksiyon almasÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in 'Suda sÄ±fÄ±r israf' sloganÄ±yla 'Su VerimliliÄŸi SeferberliÄŸi' etkinlikleri baÅŸlatÄ±lacak.Â Bu kapsamdaÂ tarÄ±mda su kullanÄ±mÄ± Ã¶ncelikler arasÄ±na alÄ±narak, havzalar Ã¶zelinde, bilinÃ§li sulama ve geliÅŸen teknoloji uygulamalarÄ±nÄ± da iÃ§erecek ÅŸekilde Ã§iftÃ§ilerin ihtiyaÃ§larÄ± dikkate alÄ±narak, 2023 eÄŸitim seferberliÄŸi baÅŸlatÄ±lacak. Ev kadÄ±nlarÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilere, Ã§iftÃ§ilerden sanayicilere kadar toplumun her kesimini kapsayacak ÅŸekilde eÄŸitim, farkÄ±ndalÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸtay, toplantÄ±, saha etkinlikleri, Ã¶dÃ¼llendirme sistemine kadar topyekun Ã§alÄ±ÅŸma ile suyun daha verimli kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in planlanan ulusal kampanyanÄ±n vatandaÅŸlarca benimsenmesi ve hayata geÃ§irilmesi hedefleniyor.

SU TASARRUFUNA TEÅžFÄ°K EDECEK

Nihai hedef ise suyu verimli kullanarak tÃ¼ketimleri en aza indirgeyerek vatandaÅŸÄ±n sanayide, tarÄ±mda, evlerinde, ticarethanelerinde ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±larken hiÃ§bir su ihtiyaÃ§larÄ±ndan feragat etmeden mÃ¼reffeh ÅŸekilde hayatlarÄ±nÄ± su stresi baskÄ±sÄ± olmadan idame ettirmeleri. TÃ¼m bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, suyun kaynaktan kullanÄ±cÄ±ya kadar ulaÅŸmasÄ± ve kullanÄ±ldÄ±ktan sonra arÄ±tÄ±larak tekrar doÄŸaya verilmesine kadar olan sÃ¼recin maliyetinin ve zorluklarÄ±nÄ±n tÃ¼keticiler tarafÄ±ndan doÄŸru ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lmasÄ±Â amaÃ§lanÄ±yor. Bu konuda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturulmasÄ± ve bu maliyetin kullanÄ±cÄ±lara uygun ÅŸekilde yansÄ±tÄ±lmasÄ± su kaynaklarÄ±nÄ±n daha verimli kullanÄ±lmasÄ±nÄ± teÅŸvik edecek. Yine bu sÃ¼reÃ§te tarifeler belirlenirken, abonelerin Ã¶deme gÃ¼cÃ¼ ve Ã¶deme istekliliÄŸinin dikkate alÄ±nmasÄ± da Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Tarifelerin hacim esaslÄ± kademeli fiyatlandÄ±rma yoluyla tasarlanmasÄ± su tasarrufuna teÅŸvik edecek. Verimli kullanÄ±mÄ± teÅŸvik eden fiyatlandÄ±rma yÃ¶ntemleri kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar ise yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

KULLANILMIÅž SU YENÄ°DEN KULLANILACAK

Su YÃ¶netimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'KullanÄ±lmÄ±ÅŸ SularÄ±n Yeniden KullanÄ±m Alternatiflerinin DeÄŸerlendirilmesi Projesi' kapsamÄ±nda Ã¼lkede kullanÄ±lmÄ±ÅŸ su potansiyeli deÂ belirlenerek, su potansiyeline gÃ¶re kullanÄ±m alanlarÄ± tespit edildi. TÃ¼m kullanÄ±lmÄ±ÅŸ su kaynaklarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ile yÄ±lda 3,3 milyar metrekÃ¼p suyun tarÄ±msal sulamada, 49 milyon metrekÃ¼p suyun peyzaj sulamada, 378 milyon metrekÃ¼p suyun sanayide, 2 milyar metrekÃ¼p suyun Ã§evresel kullanÄ±mda, 57 milyon metrekÃ¼p suyun yeraltÄ± su kaynaklarÄ±nÄ±n beslenmesinde ve 34 milyon metrekÃ¼p suyun ise iÃ§me suyu olarak dolaylÄ± kullanÄ±mda deÄŸerlendirilmesi Ã¶nerildi. TÃ¼rkiyeâ€™de toplam 7,2 milyar metrekÃ¼p arÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ atÄ±k su potansiyeli olduÄŸu ve bunun yÃ¼zde 44 kadarÄ±nÄ±n yeniden kullanÄ±labileceÄŸi tespit edildi. Yeniden kullanÄ±labilecek olan 3,2 milyar metrekÃ¼p suyun yÃ¼zde 65â€™inin tarÄ±msal sulamada, yÃ¼zde 22â€™sinin Ã§evresel kullanÄ±mda, yÃ¼zde 10â€™unun sanayide, yÃ¼zde 2â€™sinin yeraltÄ± suyu beslemesinde, yÃ¼zde 1â€™inin peyzaj sulamasÄ±nda, yÃ¼zde 0,1â€™inin ise iÃ§me suyu kaynaklarÄ±nÄ±n beslenmesinde kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirildi. TÃ¼rkiyeâ€™de tarÄ±msal sulamadan dÃ¶nen sularÄ±n 3,2 milyar metrekÃ¼p olduÄŸu ve sÃ¶z konusu potansiyelin yÃ¼zde 66 kadarÄ±nÄ±n yeniden kullanÄ±labileceÄŸi tespit edildi. Yeniden kullanÄ±labilecek olan 2,1 milyar metrekÃ¼p suyun yÃ¼zde 64â€™Ã¼nÃ¼n tarÄ±msal sulamada, yÃ¼zde 36â€™sÄ±nÄ±n ise Ã§evresel kullanÄ±mda deÄŸerlendirilebileceÄŸi belirlendi.

BAKAN KÄ°RÄ°ÅžCÄ°: SU MEDENÄ°YETTÄ°R

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, 'Su medeniyettir' dÃ¼sturuyla Ã¼lkenin sahip olduÄŸu kaynaklarÄ±n bir damlasÄ±nÄ± bile ziyan etmeden, suyu milletle en verimli ÅŸekilde buluÅŸturmak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rmalar ve Politikalar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Devlet Su Ä°ÅŸleri'nin yanÄ± sÄ±ra Ã¼niversite iÅŸ birliÄŸi ile geliÅŸtirilen ve Ã§iftÃ§ilerimizin web Ã¼zerinden ne zaman, ne kadar sulama yapabileceÄŸini raporlayabildikleri 'Sulama YÃ¶netimi ve Bitki Su TÃ¼ketimi Sistemi'Â en yenilikÃ§i projelerimizden birisidir. AynÄ± ÅŸekilde TÃ¼rkiyeâ€™miz genelinde bireysel sulama sistemleri hibe desteklemelerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2007 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne 42 bin 531 proje ile 3 milyon 951 bin 280 dekarlÄ±k alanÄ±n modern sulama sistemleri ile sulanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yine TAGEM bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren bir mÃ¼kemmeliyet merkezi olan KuraklÄ±k Test Merkeziâ€™nde de Ã§iftÃ§ilerimizin kuraklÄ±ktan kaynaklÄ± Ã¼rÃ¼n kaybÄ± yaÅŸamamasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir" dedi.

'HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEHRÄ°MÄ°ZÄ° SU SIKINTISI Ä°LE BAÅž BAÅžA BIRAKMAYACAÄžIZ'

Bakan KiriÅŸci, hiÃ§bir ÅŸehri iÃ§me suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ã‡ok yakÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz Yusufeli BarajÄ±, kendi alanÄ±nda dÃ¼nyada 5â€™inci sÄ±rada yer alan ve TÃ¼rk mÃ¼hendisliÄŸinin geldiÄŸi noktayÄ± en iyi anlatan bir ÅŸaheser olacaktÄ±r. Biz bÃ¶ylesi bÃ¼yÃ¼k projeleri, suyumuzun, yani geleceÄŸimizin parmaklarÄ±mÄ±zÄ±n arasÄ±ndan akÄ±p gitmesine izin vermemek iÃ§in hayata geÃ§iriyoruz. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve zaman iÃ§inde deÄŸiÅŸen ÅŸartlara gÃ¶re gÃ¼ncellediÄŸimiz, iÃ§me suyu eylem planlarÄ± ile illerimizin 20 yÄ±llÄ±k, 30 yÄ±llÄ±k ve hatta 50 yÄ±llÄ±k iÃ§me suyu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± planladÄ±k.Â HiÃ§bir ÅŸehrimizi iÃ§me suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakmadÄ±k, bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z" dedi.