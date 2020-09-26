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Şüphelendiği eşi ve yeğenini tüfekle vurdu

BURSA’da Tuğrul B. (35), aralarında ilişki olduğundan şüphelenip tartıştığı eşi Duygu B. (34) ile yeğeni Ünal B.’yi (31) tüfekle vurarak, yaraladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 17:19
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Şüphelendiği eşi ve yeğenini tüfekle vurdu

​Olay, perşembe günü, Orhangazi ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Tuğrul B. ile aralarında ilişki olduğundan şüphelendiği i Duygu B. ve yeğeni Ünal B. arasında tarlada çalışırken tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Tuğrul B., eve gidip tüfeği alarak geri döndü, eşi Duygu ve yeğeni Ünal'a ateş etti. Duygu ve Ünal B. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğrul B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Duygu B. Bursa Şehir Hastanesi’ne, Ünal B. ise Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

'EŞİMİN, BENİ YEĞENİMLE ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM'

Olaydan bir gün sonra jandarmaya teslim olan Tuğrul B., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Tuğrul B.’nin jandarmadaki ifadesinde, "Eşimin, öz yeğenim Ünal ile ilişkisi olduğundan bir süredir şüpheleniyordum. Tarlada çalıştığımız sırada bu konuda aramızda tartışma çıktı. Sinirlerime hakim olamayarak, ikisine de ateş ettim. Öldürmek için ateş etmedim” dediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaşüpheYaralamaYeğen
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