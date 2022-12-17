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Süreli sağlık raporları, 30 Haziran 2023’e kadar geçerli olacak

SAĞLIK Bakanlığı'nca süreli sağlık raporlarının 30 Haziran 2023’e kadar geçerli sayılmaya devam edileceği duyuruldu.

17 Aralık 2022 Cumartesi 11:12
Süreli sağlık raporları, 30 Haziran 2023’e kadar geçerli olacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020’den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022’ye kadar geçerli kabul edileceği duyurulmuştu. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları, 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek. Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023’e kadar geçerli sayılmaya devam edecek. Bilindiği gibi bu uygulama, salgınla mücadele kapsamında başlatılmıştı. Belirtilen tarihe kadar, raporlu ilaçlar eczanelerden aynı şekilde temin edilebilecek" dedi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıRaporIlaçHasta
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