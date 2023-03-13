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Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak

Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilecek.

13 Mart 2023 Pazartesi 11:46
Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaSuriyeİran
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