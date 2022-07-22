Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda imzalar İstanbul'da atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen imza törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve heyetler katıldı. İmza törenini yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

"AÇLIK TEHLİKESİNİN ÖNÜNÜN ALINMASINA HEP BİRLİKTE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyelerim sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz. 29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden toplantının ardından tekrar bir aradayız. Siz değerli dostlarımızı bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm dünyayı uzun süreli meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanın bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı derin kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarım yoğun çaba sarf ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in ve ekibinin de ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayandır. Bu vesileyle sayın Putin ve Sayın Zelenski'ye sergiledikleri liderlik dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

"YENİ BİR NEFES BORUSU AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikal eden ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinden mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor. Bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe kat etmiş, savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşertmiştik. Maalesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını sadece tarafların değil, tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki, bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları sadece bölge ülkelerini değil, dünyanın en ücra köşesindekiler dâhil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Ancak bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ NİHAYETİNDE MÜZAKERE MASASINDA SONLANACAKTIR"

Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı: "Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malumudur. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle. Hareket etmeyi sürdüreceğiz"