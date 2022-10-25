TAİDER 10. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne geri sayım başladı 

Türkiye’de aile şirketlerinin yüksek performanslı, sürdürülebilir kurumlar haline gelmesine ve gelecek nesillere güçlü ve sağlıklı bir şekilde devredilmesine destek olmak amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi bu yıl 10. kez yapılacak. “Dünden Bugüne Değerlerimizle Değişim” teması ile 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmasında Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı söz alacak. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Tekin Urhan, aile şirketlerine özgü bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı, değerli konuşmacı konukların yer alacağı zirve hakkında bilgi vererek, “Değişim, gelişim, yenilik... Her biri umut aşılayan, hep daha iyiyi simgeleyen, dilimizin sahip olduğu en umut verici kelimeler. Geldiğimiz noktada değişimi kabul ederek, gelişimi destekleyerek, yeniliğe açık olarak dönüşmek mümkün. Ancak bu dönüşüm yolculuğunda var olan değerlerimizi de koruyabilecek miyiz? Zirvemizde işte bu sorulara aile şirketlerimizin gözünden bakıp değişen dünyada aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuklarına etki eden temel faktörlerin altını çizmeye çalışacağız” diye konuştu.

NESİLLER ARASINDAKİ DENEYİMLER PAYLAŞILACAK

Aile şirketlerinin sadece ekonomik mirası değil kültürel mirası ve iş yapış biçimlerini aktarma konusunda da yeri doldurulamaz bir işleve sahip olduğunun altını çizen Urhan, zirve programını belirlerken bu noktaya dikkat ettiklerini ifade etti. Ülkemizin önde gelen şirket temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı zirvenin ilk gününün tüm aile üyelerine açık olduğunu kaydeden Urhan, “İki gün sürecek Zirve’de gerçekleşecek oturumlarda nesiller arasında değerlerin aktarımı ve bakış açısının bütünleştirilmesine yönelik deneyimlerin paylaşımını hedefliyoruz” dedi.

“İlk gün programının ana oturumunda Norm Holding şirketinin birinci, ikinci ve üçüncü nesilleri ile ‘Aile’de ve İş’te Değerlerimizle, Sürdürülebilir Büyüme’yi konuşacağız” diye devam eden Urhan, program hakkında şöyle konuştu:

“Ardından ‘Yönetimde Kadın, Aile Şirketlerinde Toplumsal Yatırım, Aile Şirketlerinde İnsan Kıymetleri ve TAİDER Mentorluk Programı” başlıklı paralel oturumlar yer alacak. Fütürist Ufuk Tarhan’ın ‘Gelecekle Gelecekler, Mega/Hyper/Cyber/Post Pandemi Trendler’ başlıklı kapanış konuşması ile birinci gün sona erecek. Zirvenin ikinci günü ise aile şirketlerinde şu anda görev başında olan Now Gen üyelerimiz ile yine aile şirketlerinin gelecek nesil üyelerini buluşturan özel oturumlar düzenliyoruz. ‘Sanal Gerçeklik, Aile Şirketlerinde Web.3.0, İletişimde İklim Yaratmak’ başlıklı oturumlar ile devam edecek ikinci günün kapanış konuşmasını ‘İnsan Odaklı Liderlik’ başlığında Psikiyatr, yazar Cem Mumcu gerçekleştirecek. Zirvenin tüm katılımcılarımıza ilham vermesini hem aile şirketleri hem de ülkemiz ekonomisi açısından verimli geçmesini diliyorum.”