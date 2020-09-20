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Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:45
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Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik Karayolu Tepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) ise ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeTrafik KazasıÇiftlik Karayolu Tepe Mevki
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