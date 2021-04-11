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Tarihi bina alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2021 Pazar 09:51
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Tarihi bina alev alev yandı

Yangın, saat 21.30 sularında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binanın 4'üncü katında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi merdivenli araçlarla söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce soğutma çalışmaları sürerken, tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi.

Polis, ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakTarihi BinaYangınItfaiye
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