Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki "can dostlar"ın da yardımına koşuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremin yaralarını hızla sarmak için harekete geçen DKMP, Şanlıurfa, Adana ve Malatya bölge müdürlükleri aracılığıyla içinde muayene odası ve röntgen ünitesi bulunan geçici veteriner kliniklerinde yaban hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanları da tedavi ediyor.

DKMP ile Veteriner Hekimleri Odası işbirliğinde yürütülen çalışmalarda DKMP'den veteriner hekimler görev yapıyor. Hizmet veren geçici kliniklerde şu ana kadar 50'si enkaz altından kurtarılan 300'den fazla hayvan tedavi edildi. Durumu ağır olan hayvanlar ise ilk müdahalenin ardından tedavilerinin sürdürülebilmesi için en yakın barınağa sevk edildi.

Geçici kliniklerde arama kurtarma çalışmaları esnasında yaralanan 44 arama-kurtarma köpeğine müdahalede bulunularak tedavileri sağlandı. Sadece Adıyaman'da sahipli ve sahipsiz olmak üzere 81 köpek, 93 kedi ve farklı türde kuşları da tedavi eden ekipler 14 cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Tedavi çalışmaları kapsamında gerekli durumlarda hayvanların röntgeni çekilirken alçılı bandaj uygulaması ve kan tahlilleri de yapıldı.

- 50 ton yaş ve kuru mama bırakıldı

Öte yandan Bakanlık koordinasyonunda yaklaşık 50 ton yaş ve kuru mama farklı noktalara bırakılarak sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacı karşılandı. Evcil hayvanı için yem ve mama talebinde bulunan vatandaşların da isteği karşılanarak destek verildi. Bakanlık bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahipsiz hayvanlar için hem tedavi hem de besleme amaçlı çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.