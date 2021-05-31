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Tarlalarındaki ürünleri yanan çiftçi kadınların gözyaşı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anız yangını 20 çiftçinin buğday ekili tarlalarına sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 1000 dönüm alandaki ekili ürünler küle döndü. Ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan Döndü Usluol (73) ve Fadime Usluol (65), gözyaşı döktü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:18
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Tarlalarındaki ürünleri yanan çiftçi kadınların gözyaşı

Beyler Mahallesi kırsalında geçen cumartesi anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek, buğday ekili tarlalara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 çiftçiye ait 1000 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

'1 YILLIK EMEĞİMİZ YANDI' 

Hasadını yapmayı bekledikleri buğday ekili arazinin yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan tarla sahiplerinden Döndü Usluol ve Fadime Usluol, yanmış buğdayları ellerine alarak ağladı. Buğday hasadını beklerken yangınla kahrolduklarını ifade eden Döndü Usluol, ”Ailemizin geçim kaynağıydı burası. Biz umutla hasat edilmesini bekliyorduk ama bir yıllık emeğimiz yandı gitti. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

Hasat yapmayı planladığı buğdayların alevlerle yok olduğunu dile getiren çiftçilerden Mustafa Gelebek ise, ”Bizler hasadını yapmayı planlarken arazideki buğdaylarımız yanıp küle döndü. Çiftçiler olarak çok mağduruz. Devletten çiftçilerimizin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepİslahiyeYangınTarlaürün
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