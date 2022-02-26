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Taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık

ULAŞTIRMA Hizmetleri Düzenleme Genel MüdürlüğüULAŞTIRMA Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce, 20- 25 Şubat'ta Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların, 4 Mart'a kadar Macaristan'daki 'Tornyosnemeti' ve 'Satoraljaujhely' sınır kapılarından Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağını bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Şubat 2022 Cumartesi 17:32
Taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak, Macaristan tarafı ile görüşüldüğü belirtildi. Görüşmeler sonucunda Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların Macaristan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde kolaylık sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, "Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus’ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar 'Tornyosnemeti' ve 'Satoraljaujhely' sınır kapıları kullanılarak Macaristan üzerinden Türkiye’ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BiReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağı bildirilmiştir. Macaristan tarafı, uygulamanın sadece Türkiye’ye transit dönüşler için geçerli olacağını ve sürücülerden CMR veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceğini belirtmiştir" denildi.

'ROMANYA TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ ARANMAYACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından 'önemli duyuru' notu ile yapılan açıklamada, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna/Moldova/Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ULAŞTIRMA Hizmetleri Düzenleme Genel MüdürlüğüTırTicaretMacaristan
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