Tek kullanımlık karton bardak üretimi yüzde 100 arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen malzemelerinin yanı sıra vatandaşların tek kullanımlık ürünlere de talebi arttı. Tek kullanımlık karton bardak üretimi yapan Hikmet Akay, talepleri karşılamak için yoğun tempoda çalıştıklarını söyledi. El değmeden otomasyon sistemi ile üretim yaptıklarını anlatan Akay, tesislerinde günlük 1 milyon 425 bin, aylık ise 37 milyon adet karton bardak üretimi yaptıklarını söyledi.

Karton bardak üretimine pandemi sürecinde ihtiyaç dolayısı ile karar verdiklerini anlatan Akay, "Şu anda pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte insanların ihtiyacı nedir diye düşündüğümüzde bu alandaki ihtiyacı gördük. Şu anda günlük olarak 1 milyon 425 bin adet karton bardak üretimi yapıyoruz" dedi.

Üretim tesislerinin tamamen otomasyon sistemi ile çalıştığını ve insan eli temas etmeden karton bardak üretimlerinin gerçekleştiğini belirten Akay, pandemi sürecinde temassız üretimin önemine dikkat çekti. Karton bardak üretiminin insan sağlığı için önem arz ettiğini vurgulayan Akay, pandemi sürecinde sağlığını düşünen herkesin karton bardak tüketimine özen göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Karton bardağın tek kullanımlık olması sebebiyle tercih edildiğini anlatan Akay, "Şu an evlerde, iş yerlerinde pandemi süreci dolayısıyla tamamen karton bardak tüketimine geçildi. Bizler dahi kendi evimizde karton bardak kullanıyoruz. Sağlığımıza önem veriyorsak özellikle bu dönemde karton bardak tüketimine özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü tek kullanımlık ve kullan at şeklinde tüketiliyor" diye konuştu.

Karton bardak tüketimiyle talebin geçmiş aylara göre iki katına çıktığını anlatan Akay, şöyle konuştu:

"Karton bardak üretiminin iki katını aşan talepler üretim kapasitesinin artırılması ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Karton bardaklarımızın ham maddesi genellikle yurt dışından Güney Kore ve Hindistan'dan geliyor. İç piyasadan temin ettiğimiz ham maddelerimiz de var. İç piyasa şu anda bize ham madde yetiştiremediği için mecburen ithal olarak almak durumunda kalıyoruz. Karton bardak tüketimi pandemi süreci içinde yüzde 100 arttı. Biz şu anda günlük 1 milyon 425 adet üretim yaparken gelen siparişlere yetişemiyoruz. Siparişleri yetiştiremediğimiz için de kapasite artırımına gideceğiz. Altı ay sonra üretim kapasitemizi iki katına çıkartmayı hedefliyoruz. Haliyle istihdam sayımız da iki katına çıkacak. Karton bardağa şu anda çok büyük bir talep var. Taleplere cevap vermekte zorlanıyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyoruz."