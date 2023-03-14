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Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi devam etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Hayrabolu, Saray ve Muratlı ilçelerinde inşa edilecek 888 konut için kura çekildi. 

14 Mart 2023 Salı 14:51
Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi devam etti

İsmet İnönü Spor Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 888 konutun hak sahipleri belirlendi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, kuranın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
İlçede 500 konut yapılacağını belirten Yüksel, "Süleymanpaşa'da 11 bin kişi konut başvurusunda bulundu. Yapılacak kura çekimi ile 11 bin kişi içerisinden 500 kişi seçilecek. İçerisinde şehit aileleri, emekliler ve gençler var. Onlara da belli bir kontenjan ayrıldı. Bu proje için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Murat Kurum'a, Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.
"İlk İş Yerim" projesi kapsamında da 16 Mart Perşembe günü kuraların çekileceğini belirten Yüksel, "176 iş yeri için de kura çekilip sahipleri belirlenecek. İlçemizde depreme hazırlık, kentsel dönüşüm kapsamında 500 konut yapılacak. Bu kapsamda ayrıca 490 iş yerinin de inşaatına başladık. Süleymanpaşa'da kentsel dönüşüm ile ilgili 3 yıldır hızlı bir hazırlık içerisindeydik. Şimdi de meyvelerini almaya başladık. Bu hızı biraz daha artıracağız." diye konuştu.
Programa, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile vatandaşlar da katıldı.

AA

Son Güncelleme: 14.03.2023 14:53
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