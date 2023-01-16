Tekirdağ'da üreticilere, uygun fiyatlı 110 bin üzüm fidanı satıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üretim ve İşletme Başkanı Ahmet Semih Yaşasın, AA muhabirine, aşılı üzüm fidanlarının 20, aşısız üzüm fidanlarının ise 10 liradan üreticilere satıldığını söyledi.

Üreticilere 30 bin aşılı, 80 bin de aşısız fidan satıldığını anlatan Yaşasın, "Bugün itibarıyla fidan satışımızı tamamladık. Kurumumuzda fidan satışları bir günde bitiyor. 364 gün fidan üretimi için uğraşıyoruz." dedi.

Yaşasın, sattıkları fidanların içerisinde yeni üzüm çeşitlerinin bulunduğunu anlatarak, "Bölgemizde üzüm üretimini arttırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl için ciddi çalışma yapıyoruz. Aşılı ve aşısız fidan dağıtımımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Üretici Ahmet Güzelergene ise kaliteli üzüm yetiştirmek için hem aşılı hem de aşısız üzüm fidanı aldığını ifade etti.

Tekirdağ'da bulunan 37 bin 500 dekarlık bağ alanında, yılda ortalama 60 bin ton üzüm elde ediliyor.