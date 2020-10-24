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Teknede 22 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın merkez Tuşba İlçesi'nde kıyıdaki bir teknede, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 22 göçmen yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:23
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Teknede 22 kaçak göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Tuşba ilçesinde operasyon düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki bir teknede, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda tekne sahibi F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanTuşbaTekneKaçakGöçmen
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