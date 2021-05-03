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Telefonla konuşurken pencereden düştü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2’nci kattaki evlerinin penceresinden cep telefonuyla konuşurken düşen Aslı Toprak (19), ağır yaralandı. Genç kız, hastanede tedaviye alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:08
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Telefonla konuşurken pencereden düştü

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi Göksu Sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2'nci kattaki evlerinde bulunan Aslı Toprak, bir ara arkadaşıyla cep telefonuyla konuşmak için pencereye çıktı. Bir süre telefonla görüşen Toprak, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki pencereden toprak zemine düştü. Aslı Toprak’ın pencereden düştüğünü gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Toprak sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aslı Toprak’ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaİnegölPencereTelefonKazaDüşme
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