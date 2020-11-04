Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1151
ALTIN
517.335
DOLAR
8.4055
STERLİN
11.0152
EURO
9.8534
Telsizler Sakarya üzerinden haberleşti
Son Dakika
Telsizler Sakarya üzerinden haberleşti
Palamut bitti, umut hamside
Son Dakika
Palamut bitti, umut hamside
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Aracında öldürülmüş halde bulundu
Son Dakika
Aracında öldürülmüş halde bulundu

Telsizler Sakarya üzerinden haberleşti

İZMİR’in Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinesinde Sakarya’dan İzmir’e giden amatör telsizciler, dijital telsiz sistemini kullanarak bölgede kullanılan telsizleri Sakarya’da bulunan röle üzerinden çalıştırarak haberleşmeyi sağladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:06
0 Okunma
Telsizler Sakarya üzerinden haberleşti

Merkezi Sakarya’da bulunan Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Telsiz ve Radyo Amatörleri Sivil Haberleşme Koordinasyon Derneği (TERAD) ekipleri, İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından AFAD koordinesinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Antalya’dan İzmir’e gitti. Aynı zamanda amatör telsizci olan ekipler, bölgede kendi haberleşmelerini sağlamak ve AFGD merkezinin bulunduğu Sakarya’ya bilgi aktarmak için kendi tasarladıkları dijital telsizin kurulumunu yaptı. Bölgede görev yapan sivil toplum kuruluşları ve kuruluşların bağlantı sorunu yaşadığını fark eden ekipler, bölgedeki tüm telsiz frekanslarını dijitale çevirerek internet üzerinden Sakarya’da bulunan merkez röleye yönlendirdi. Bu sayede bölgede görev yapan tüm ekiplerin hem kendi aralarında hem de merkezleriyle görüşme imkanı sağlandı. 

TÜM TÜRKİYE İLE İLETİŞİM SAĞLADILAR 

AFGD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali Samet Öztürk, "Afet Gönüllüleri Derneği olarak 5 ilde şubeleştik ve 450’nin üzerinde üyemiz var. Bu 5 ilden 35 personel ve 6 araç ile birlikte afet bölgesine intikal ettik. İntikalden sonra öncelikle mobil koordinasyon aracımızı bölgeye kurduk. Kendi yapmış olduğumuz ekipmanlarla dijital olarak çalışan amatör telsiz frekansı üzerinden Sakarya rölesi kullanılarak tüm Türkiye ile iletişimi sağladık. Tabi ki burada iletişim ve haberleşme çok büyük önem arz ediyor” dedi.  

HER EVE 1 GÖNÜLLÜ 

Her evde en az 1 AFAD Gönüllüsü bulunması gerektiğini belirten Öztürk, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu işin içerisinde de gönüllülerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gönüllülerin desteği ile bir yerlere gelindiğini gördük. Dünyanın her yerinde bu şekilde gerçekleşiyor. Bizler aynı zamanda AFAD gönüllüsüyüz. E-Devlet sistemi üzerinde AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yapılabilir. Online eğitimleri tamamlayıp daha sonra da saha eğitimlerinin tamamlanması ile yeteri tecrübeye sahip olan gönüllüler vakalara müdahale edebilir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirDepremTelsizAFADSakarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor
İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans