Telsizler Sakarya üzerinden haberleşti

Merkezi Sakarya’da bulunan Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Telsiz ve Radyo Amatörleri Sivil Haberleşme Koordinasyon Derneği (TERAD) ekipleri, İzmir’de yıkıma neden olan depremin ardından AFAD koordinesinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Antalya’dan İzmir’e gitti. Aynı zamanda amatör telsizci olan ekipler, bölgede kendi haberleşmelerini sağlamak ve AFGD merkezinin bulunduğu Sakarya’ya bilgi aktarmak için kendi tasarladıkları dijital telsizin kurulumunu yaptı. Bölgede görev yapan sivil toplum kuruluşları ve kuruluşların bağlantı sorunu yaşadığını fark eden ekipler, bölgedeki tüm telsiz frekanslarını dijitale çevirerek internet üzerinden Sakarya’da bulunan merkez röleye yönlendirdi. Bu sayede bölgede görev yapan tüm ekiplerin hem kendi aralarında hem de merkezleriyle görüşme imkanı sağlandı.

TÜM TÜRKİYE İLE İLETİŞİM SAĞLADILAR

AFGD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ali Samet Öztürk, "Afet Gönüllüleri Derneği olarak 5 ilde şubeleştik ve 450’nin üzerinde üyemiz var. Bu 5 ilden 35 personel ve 6 araç ile birlikte afet bölgesine intikal ettik. İntikalden sonra öncelikle mobil koordinasyon aracımızı bölgeye kurduk. Kendi yapmış olduğumuz ekipmanlarla dijital olarak çalışan amatör telsiz frekansı üzerinden Sakarya rölesi kullanılarak tüm Türkiye ile iletişimi sağladık. Tabi ki burada iletişim ve haberleşme çok büyük önem arz ediyor” dedi.

HER EVE 1 GÖNÜLLÜ

Her evde en az 1 AFAD Gönüllüsü bulunması gerektiğini belirten Öztürk, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu işin içerisinde de gönüllülerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü gönüllülerin desteği ile bir yerlere gelindiğini gördük. Dünyanın her yerinde bu şekilde gerçekleşiyor. Bizler aynı zamanda AFAD gönüllüsüyüz. E-Devlet sistemi üzerinde AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yapılabilir. Online eğitimleri tamamlayıp daha sonra da saha eğitimlerinin tamamlanması ile yeteri tecrübeye sahip olan gönüllüler vakalara müdahale edebilir” diye konuştu.