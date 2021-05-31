Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1422
ALTIN
519.814
DOLAR
8.4753
STERLİN
11.9717
EURO
10.3359
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel...
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
Karşıyaka’da 2 bina satılacak
30 öğretim üyesi alıyor
30 öğretim üyesi alıyor

TEM Otoyolu’nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı

İzmit'te TEM Otoyolu’nda 24 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 21 kişi yaralanırken, yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:35
0 Okunma
TEM Otoyolu’nda 24 araç çarpıştı: 21 yaralı

Kaza, saat 04.45 sıralarında, TEM Otoyolu Şirintepe viyadüğünde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 24 araç art arda birbirine çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu savaş alanına dönerken, TIR’larda yüklü tuğla ve malzemeler yola döküldü. TEM Otoyolu İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması üzerine yolda kalan yolcular belediye otobüsleriyle alınarak otogara götürüldü.

Kazaya karışan sürücüler, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önlerinde bulunan araçlara çarptıklarını belirtti.

Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çabalarken, bölgeye çekici istendi. Yola dökülen malzemelerin de kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yolda çalışmalar devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmitTEMOtoyolKazaZincirleme KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ elebaşının yeğeni MİT operasyonu ile yakalandı
FETÖ elebaşının yeğeni MİT operasyonu ile yakalandı
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor 
Antalya'da 3 gündür kayıp kampçıyı özel ekip arıyor 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans