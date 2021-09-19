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Terör örgütünden bölge sorumlularına 'Yalanları artırın' talimatı

Güvenlik güçlerinin başarılı ve kararlı nokta operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe vurması, terör örgütünün yönetim kadrosunda da paniğe neden oldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Eylül 2021 Pazar 13:20
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Terör örgütünden bölge sorumlularına 'Yalanları artırın' talimatı

ANKARA, (DHA)

Örgüt yöneticilerinden Fehmi Atalay'ın PKK'nın çöküşü gizlemek için kırsaldaki teröristlere "Güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın" talimatı verdiği belirtildi.

Güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan ve kesintisiz devam ettirilen operasyonlar kısa sürede sonuçlarını verdi. 'Terörü kaynağında yok etme' prensibiyle başlatılan operasyonlara, Türkiye'nin yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) büyük katkı sağladı. Aralarında birçok üst düzey örgüt üyesinin yer aldığı çok sayıda terörist, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamaz hale gelen örgüt üyeleri, aldığı ağır kayıplar sonrasında panik ve korku içinde Kandil'e yönelik tepkilerini artırdı.

ÇÖKÜŞÜ DURDURMAK İÇİN YENİ ÇÖZÜM

Güvenlik güçlerince, Eren ve Pençe operasyonlarıyla, yurt içi ve yurt dışında eylem yapamaz hale gelen terör örgütünün, çöküşü durdurmak için yeni çözüm yolları aradığı ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilmekten korkan terör örgütü yönetim kadrosunun Irak kuzeyinde saklandıkları deliklerden, kırsalda bulunan teröristlere moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla müzahir radyo ve televizyonlar aracılığıyla ses kayıtları yayınladıkları güvenlik güçlerince tespit edildi.

PKK yöneticilerinden Fehmi Atalay'ın, terör örgütündeki çöküşü gizlemek için kırsaldaki teröristlere "Güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın" talimatı verdiği belirtildi. Ancak işin iç yüzünün gerçeği yansıtmadığı, yakalanan ve teslim olan örgüt üyelerinin ifadelerine yansıdı.

'KAFAMIZI ÇIKARAMIYORUZ, NASIL EYLEM YAPALIM'

Operasyonda teslim olan bir terörist, "Artık hiç kimse örgüt yönetiminin yalanlarına inanmıyor, kendileri rahat yerlerde oturup bizi ölüme gönderiyorlar, 'eylem yapın' diyorlar, bulunduğumuz yerden kafamızı çıkartamıyoruz, nasıl eylem yapalım? Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da verdiğimiz bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize" dedi.

GERÇEKLEŞMEMİŞ EYLEMLERİ SAHİPLENMEYE BAŞLADILAR

Operasyonlarla köşeye sıkışan, katılım sayısı yıldan yıla azalan ve mevcut teröristleri dahi elinde tutamayan terör örgütü, çaresizliğini ve acizliğini gizlemek amacıyla paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden gerçekleşmemiş eylemleri de sahiplenmeye başladı. Terör örgütünün lider kadroları, kurguladıkları senaryolar ile gerçekleşmemiş eylemleri gerçek gibi göstererek alt kadrodaki teröristlere örgütün başarılı olduğunu inandırmaya ve teröristleri kandırmaya devam ediyor.

DHA

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