Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
77 personel alacak
77 personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
37 Öğretim Üyesi alıyor
37 Öğretim Üyesi alıyor

Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

DENİZLERDE av yasağının başlamasına sayılı günler kala tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı. Levrek 60 TL, somon ise kilosu 35 ile 60 TL arasında satılıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Nisan 2021 Pazar 10:18
0 Okunma
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

Denizlerde av yasağı 15 Nisan’da başlıyor. Yasak öncesi Trabzon balık halinde tezgahları kültür balıkları levrek ve somon süsledi. Karadeniz somonu 35 ila 60 TL, levrek ise kilosu 55-60 TL arasında satılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken balık hali sessizliğe büründü. Balık pazarında birçok balıkçı tezgahını hiç açmadı. Balıkçılar, Ramazan ayında satışların yeniden artmasını bekliyor.

'HAREKETLİLİK YOK'

Hafta sonu kısıtlamalarında balık halinde sessizliğin hakim olduğunu söyleyen balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Koronavirüs kısıtlamalarında hafta sonları sokağa çıkma yasakları olunca insanlar pek fazla balık tezgahlarına yönelmedi. Hafta içi de bir yoğunluk yok zaten. Akşama kadar buradayız ancak bir hareketlilik yok. Ramazanın gelmesi ile biraz hareketlilik olur diye umuyoruz. Şu anda genellikle kültür balıkları tezgahlarda. Kalkan 130 TL, Karadeniz somonu 35 ila 60 TL, barbun 30 ile 60 TL arasında, mezgit 25 ile 60 TL, Levrek 55-60 TL, Çupra 45 TL. Balık fiyatları boyutlarına göre değişiyor" dedi.

'RAMAZANI BEKLİYORUZ'

Gökmen Aydın ise, "Kısıtlamalar var diye fazla müşteri gelmiyor. Sadece hafta sonları değil, hafta içi de çok fazla hareketlilik yok. Genellikle işe gidenler iş çıkışı uğruyorlar tezgahlara. Fiyatlar uygun. Balıkhanede birçok kişi tezgahını kapattı. Balık az geliyor zaten. Ramazanı bekliyoruz artık" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizBalıkTezgahKültür Balıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Burun akıntısı ile başvuranların yüzde 80'inin testi negatif'
'Burun akıntısı ile başvuranların yüzde 80'inin testi negatif'
Turizm kentlerinde tam kapanma önerisi
Turizm kentlerinde tam kapanma önerisi
Ramazan öncesi hurma satışları arttı
Ramazan öncesi hurma satışları arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans