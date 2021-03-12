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THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2021 Cuma 08:55
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THY Olağan Genel Kurul Toplantısına davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu; 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2021 Cuma günü saat 14.00’te ilanda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarları Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet ediyor.

Ortaklar, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilecek.

Davet ilanıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz 

İLAN.GOV.TR

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