Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 17
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.900,56
ALTIN
982,61
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,59
EURO
18,52
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi alacak
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim...
TÃ¼rk Hava Kurumu Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
TÃ¼rk Hava Kurumu Ãœniversitesi...
Bitlis Eren Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi alacak
Bitlis Eren Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Yozgat Bozok Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Yozgat Bozok Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±: Habur'da Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi

TÄ°CARET BakanlÄ±ÄŸÄ±, Habur GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda son dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, araÃ§larÄ±n farklÄ± noktalarÄ± ile yolcularÄ±n Ã¼zerlerini gizlediÄŸi Ã§ok sayÄ±daÂ kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildiÄŸini duyurdu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:01
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±: Habur'da Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerince, son dÃ¶nemde Habur GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarda 10 milyonlarca lira deÄŸerinde, binlerce kaÃ§ak cep telefonu ile kablosuz kulaklÄ±k ele geÃ§irildi.Â Ekiplerin analiz ve hedefleme faaliyetleri ve rutin kontrolleri sonucu riskli gÃ¶rÃ¼len araÃ§lar, yolcu ve beraberindeki bagajlar x-ray taramasÄ±na sevk edildi. Tarama sonucunda yoÄŸunluk farkÄ± tespit edilen araÃ§larÄ±n detaylÄ± aramaya tabi tutulmasÄ±na karar verildi. YapÄ±lan aramalarda, TIR'larÄ±n Ã§ekici ve dorselerinin doÄŸal boÅŸluklarÄ±nda, TIR'larÄ±n dingil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n boÅŸluklarÄ±nda, otomobillerin havalandÄ±rma sistemlerinin iÃ§erisinde, yolcularÄ±n Ã§antalarÄ± ile vÃ¼cutlarÄ±na sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde binlerce kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi. Cep telefonlarÄ±na el konurken sorumlular hakkÄ±nda soruÅŸturmalar, Silopi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±TelefonCep TelefonuKaÃ§akKaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
MSB: Irak'Ä±n kuzeyinde 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'Ä±n kuzeyinde 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°Ã§iÅŸleri: BingÃ¶l'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-7 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri: BingÃ¶l'de 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-7 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±
Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de
Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans