Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±: Habur'da Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza ekiplerince, son dÃ¶nemde Habur GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarda 10 milyonlarca lira deÄŸerinde, binlerce kaÃ§ak cep telefonu ile kablosuz kulaklÄ±k ele geÃ§irildi.Â Ekiplerin analiz ve hedefleme faaliyetleri ve rutin kontrolleri sonucu riskli gÃ¶rÃ¼len araÃ§lar, yolcu ve beraberindeki bagajlar x-ray taramasÄ±na sevk edildi. Tarama sonucunda yoÄŸunluk farkÄ± tespit edilen araÃ§larÄ±n detaylÄ± aramaya tabi tutulmasÄ±na karar verildi. YapÄ±lan aramalarda, TIR'larÄ±n Ã§ekici ve dorselerinin doÄŸal boÅŸluklarÄ±nda, TIR'larÄ±n dingil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n boÅŸluklarÄ±nda, otomobillerin havalandÄ±rma sistemlerinin iÃ§erisinde, yolcularÄ±n Ã§antalarÄ± ile vÃ¼cutlarÄ±na sarÄ±lmÄ±ÅŸ halde binlerce kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi. Cep telefonlarÄ±na el konurken sorumlular hakkÄ±nda soruÅŸturmalar, Silopi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.