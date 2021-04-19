Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1408
ALTIN
461.485
DOLAR
8.0548
STERLİN
11.1753
EURO
9.6434
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Espiye Hacımahmutlu Mahallesi'nde fındık...
Ordu’da satılık daire
Ordu’da satılık daire
Zipline istasyonu kiraya verilecek
Zipline istasyonu kiraya verilecek
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...

TIR, park halindeki beton mikserine çarptı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola savrulurken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Nisan 2021 Pazartesi 09:55
0 Okunma
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7240 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kılıçtaş (52), yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kullandığı 06 BYL 944 plakalı TIR’ın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yolun sağ tarafında park halindeki beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola saçıldı. Sürücü Kılıçtaş kazayı yara almadan atlatırken, TIR ve beton mikserinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Kılıçtaş, "İstenmeyen bir sebepten dolayı araba kontrolümden çıktı. Yağışta kaydı, bizde bir şey yok Allaha şükür" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaTırKazaMikser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye 44 bin TL ceza
Akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye 44 bin TL ceza
Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü
Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans