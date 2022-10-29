Togg Teknoloji Kampüsü törenle açıldı, C SUV seri üretim bandından indi

GEMLİK (Bursa), (DHA)-

​18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, bin 300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını pazara sunmaya hazırlanan Togg, açılışta satış stratejisini ve kullanıcıyla temas kanallarını da açıkladı. Togg, kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

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Togg Teknoloji Kampüsü açılışından tüm fotoğraflar

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 'Bir otomobilden fazlası' vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

'5 AY SONRA TRAFİĞE ÇIKIYORUZ'

Sunuculuğunu Seda Öğretir ve Cem Öğretir'in yaptığı tören, üretim robotlarının eşlik ettiği senfoni orkestrasının İstiklal Marşı icrasıyla başladı. Togg'un kurulduğu ilk günden bu yana geçirdiği aşamaları anlatan filmin ardından konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşte bugün Türkiye'nin 100 yıllık hayaline dev bir adım atıyoruz. Bugünden itibaren Türkiye'nin otomobilini bu güzel tesiste üretmeye başlıyoruz. 2017’de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız, bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. O gün Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm milletimize bir söz verdik. ‘Devletimiz yanımızda dursun. Türk iş dünyası olarak biz bunu başarırız’ demiştik. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yola çıktık. Sonra kıymetli ortaklarımız, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding. Namı diğer Sayın Cumhurbaşkanımız koydu bu namı diğerinin adını babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa başladık. Küresel ekonomide taşların yeniden oynadığı bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Rabbime şükürler olsun. Bugün milletimize verdiğimiz sözü tutabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vatanın bir evladı olarak ortaklarımla gurur duyuyorum” dedi.

'ÖNCE AVRUPA'YA SONRA DÜNYAYA SATACAĞIZ'

Türkiye’nin ilk yerli otomobili ‘Devrim’in seri üretiminin yapılamamasıyla büyük bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"1960’larda çok önemli bir fırsatı kaçırmıştık. ‘Devrim’ arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye'nin otomobilini üretememiştik. Ama bu sefer yüz yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını Türkiye olarak kaçırmıyoruz. En doğru zamanda küresel rakiplerimizle baş başa bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında biz de varız diyoruz. Hala bize inanmayanlar var. Bunu da biliyoruz. Ama olsun yılmıyoruz. 2017 Mayıs’ında Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimizde bizle dalga geçmişlerdi. 2018 Haziran’ında şirketimizi kurduğumuzda bize gülmüşlerdi. I2019 Aralık’ında ilk araç lansmanımızı yaptığımızda ‘Oyuncak bu’ demişlerdi. 2 sene önce Temmuz 2020’de burada temel attığımızda ‘Bu fabrika bitmez’ demişlerdi. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik. Ümidimizi de kaybetmedik. En iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya, çalışmaya devam ettik. İşte bakın bugün buradayız. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızın banttan indireceği ilk aracımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi de dün ‘Üretemezsin’ diyenler, bugün de diyorlar ki ‘Bunu dünyaya satamazsın’ diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda milletimizin şahitliğinde bir söz daha veriyoruz ortakları olarak. Önce Avrupa'ya ve sonra tüm dünyaya Türkiye'nin otomobilini satacağız. Bu hedefi de siz verdiniz bize. ‘İhracat olmadan olmaz’ dediniz. Aynen o doğrultuda gidiyoruz biz de. 2024 sonundan itibaren inşallah ihracat haberlerimizi otomotiv merkezi Avrupa ülkesinden başlayarak duymaya başlayacaksınız. Teknolojimizle, mobilite çözümlerimizle, rekabetçi fiyatlarımızla tercih edilen bir küresel marka olacağız."

'TOGG’UN DİREKSİYONUNDA HANS YOK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında şunları kaydetti:

"7’den 77’ye bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu yerli otomobili, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde hayal olmaktan çıkarıp bugün itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz. 2 yıl önce beraber temelini attığımız fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Seri üretim bandından ilk araçları indireceğiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına büyük bir heyecan, şevk ve coşkuyla hazırlanıyoruz. Bir yandan mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken diğer yandan geleceğin taleplerini belirleyen yenilikçi projelerimize hız verdik. İşte Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje. Otomobile dair bildiğiniz her şeyi unutun. ‘Togg bir otomobilden daha fazlası’ derken biz gayet ciddiydik. İnsan odaklı, empatik ve akıllı yapısı, Togg’un bizim için sürekli öğrenmesi ve uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Kısaca Togg kullanıcısına göre dönüşen ve kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. Nasıl ki Togg’a bir otomobilden fazlası diyorsak, Togg’u üreten tesisimize de bir fabrikadan daha fazlası diyoruz. Burası karbon emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamalarıyla dünyada fark oluşturacak. Mesela boyahanemiz uçucu organik bileşen salımını miktarıyla Türkiye'deki sınırın yasal sınırın 9’da biri. Avrupa'daki yasal sınır 7’de biri. Avrupa'nın en temiz boyahanesi. Yani çevre dostu, akıllı aracımız, yine çevre dostu, akıllı bir tesisle yollara çıkacak. Öyle ki bu tesisimiz daha şimdiden Avrupa'nın köklü otomotiv firmalarının yeni yatırımlarına ilham oldu. Bu tesisi yapan firmamız, müteahhidimiz Avrupa’nın yeni projelerinin de yüklenicisi konumuna geldi. Togg aynı zamanda yetenekli insan kaynağımızın hayallerini gerçekleştirebileceği bilgilerini kullanabilecekleri büyük bir platforma dönüştü. Yurt dışında yaşayan başarılı mühendisleri, tasarımcıları biz ekibimize dahil ettik. Bu manada Togg tersine beyin göçüne de önemli katkılar sağladı. İşte tüm bu örnekler aslında Togg’un nasıl yerli ve milli bir proje, nasıl yerli ve milli bir marka olduğunun ayrı ayrı kanıtı. Bunu ısrarla istemeyenler de yok değil. Onlar için de kısaca şunu söyleyelim. Togg projesinin direksiyonunda Hans yok, George yok, Ayşe var, Mehmet var, Türkiye var."

'KULLANICIYA DAHA YAKIN OLANLAR DAHA BAŞARILI OLUYOR'

Açılışta, Togg'un kilometre taşlarını anlatan Togg CEO'su Gürcan Karakaş da Togg'un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemini ilk kez açıkladı. Karakaş, şunları söyledi:

"Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak."

'ÇOK YAKINDA DİJİTAL ÜRÜNLERİMİZİ DE DUYURACAĞIZ'

Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, "Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyurmaya başlayacağız. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımıza, akıllı yaşam, e-cüzdan, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'YÜZDE 100 MİLLİ BİR PROJEYİZ, DİREKSİYONDA BİZ VARIZ'

Konuşmasında, "Hedefimize giden yolda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk" diyen Karakaş, şöyle devam etti:

"Başından beri bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik. Geldiğimiz noktada akıllı cihazımızın etrafında gelişen bir ekosistem kurmayı başardık. Yüzde 100 milli bir projeyiz. Tüm kararlarımızı kendimiz alıyoruz çünkü direksiyonda biz varız. Aynı zamanda yerliyiz. Başlangıçta da 'Yüzde 51 yerlilik oranı' dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75'ini Türkiye'den seçerek, 51'i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Günümüzde yerlilik ve milliliği kullandığınız parça sayıları değil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamının size ait olması belirliyor. Akıllı cihazımızın kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerini temsil eden USECASE Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp tescil ettirdik. Mobilite ekosistemini büyütmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için çok değerli iş birliklerine imza attık. Markamızı dünyanın en itibarlı teknoloji platformlarında konumlandırmaya başladık. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olan Togg Teknoloji Kampüsümüz için pandemi de dahil, kar kış demeden 1200 iş ortağıyla çalıştık. Avrupa'nın en temiz boyahanesini kurduk. Küresel rekabet için ülkemizin en iyileri ile dünyanın en iyilerini bir araya getirdiğimiz ekipler oluşturduk."

'2026'DA CROSS COUPE GELİYOR'

Togg’u hatchback olarak üretmekten vazgeçtiklerini söyleyen Karakaş, yeni üretilecek modellerle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

"SUV’dan sonra ne var? Biliyorsunuz o meseleyi projemizin içerisinde bizim daha küçük bir SUV modeli ve hafif ticari araç olarak da kullanılabilecek bir modelimiz var. Ve burada size ilk defa üzerinde çalıştığımız, tasarladığımız ve yavaş yavaş dominasyonlarına başladığımız iş ortakları seçilmeye başladığımız Sedan'ımızı göstermek istiyoruz. Yine yeni nesil arkadaşlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüz kroskopi tabir ettiğimiz daha dinamik, daha heyecan veren ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanarak hazırlayacağız. 2025’te Sedan, 2026’da da Cross Coupe’miz geliyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRMIZI RENKTEKİ C SUV İLE TÖREN ALANINA GELDİ

Konuşmaların ardından montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C SUV, seri üretim bandından indi. Montaj tesisindeki tarihi ana tanıklık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TOGG, 60 YILLIK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN PROJENİN ADIDIR

Seri üretim bandından inen Anadolu Kırmızı C SUV Togg ile çalışanların alkışları arasında tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Cumhuriyetin ilanının 99’uncu yılını kutlayarak başladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile TBMM’nin tüm mensuplarını rahmetle şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbim’e sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz” dedi.

‘TOGG, 85 MİLYONUN ORTAK GURURUDUR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bunun için Togg Türkiye’nin, 85 milyonun ortak gururudur. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizin, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve şu anda bin 300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum. Sizler milletimizle birlikte, Nuri Demirağ’ın, Nuri Killigil’in Vecihi Hürkuş’un ve Şakir Zümre’nin de mirasını onurlandırdınız. Biliyorsunuz dün Ankara’da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılının Vizyonunun müjdesini paylaştık. Bu vizyon yanında durduğumuz bu araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg’u 'akıllı cihaz' olarak tarif ediyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta, milli diyoruz, yerli diyoruz. Milli teknoloji hamlesinin rehberliğinde enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Arkası gelecek.”

‘ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER’

Togg’un Avrupa yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman herkesin ‘Çılgın Türkler geliyor’ diyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda kazandığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gurur tablosunu görüyorum. Kardeşlerim, istisnalar elbette çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan kardeş olan bir tablodur. Hatırlarsanız bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında ‘Hani bunun fabrikası nerede?’ diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. İşte buyurun fabrika burada. Buradan, en başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. ‘Fabrika nerede?’ diyordunuz. Fabrika işte burada. Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik Tesisi., Onu da söyleyelim, öğrensinler. 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada” ifadelerini kullandı.

‘MİLLİ GELİRİMİZE 50 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK’

Togg’un Gemlik Kampüsü’nde 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretileceğini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

“Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında burada her yıl 175 bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030’a kadar üretilecek 1 milyon araçtır. Milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Buna rağmen hala Togg’a kulp takmaya çalışanlar elbette var. Asırlık otomobil firmalarının pek çok parçasının Türkiye'de üretildiğini bilmeyenler var. Bunları anlatmak beyhude bir çabadır. Biz sorumluluğumuzun infazı olarak üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi takdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala ‘Yapamazsınız, üretemezsiniz’ diyenler, bundan 60 yıl önce ‘Devrim’ otomobilini engelleyenler, hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.”

‘BATARYA FABRİKASININ TEMELLERİ ATILIYOR’

Togg’un dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştığını ve tesisin yanında 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelinin de yakında atılacağını söyleyen Erdoğan, “Savunma bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Biz bu yola çıkarken Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. O işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Lokomotif nereye giderse unutmayın vagonlar da oraya girer. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında bin 500’ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı veriyoruz. 81 ilimizdeki 600’den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Togg’un ne zaman yollarda olacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, “Peki Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek” dedi.

‘TOGG’UN FİYATINA BABAYİĞİTLERLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ’

Togg’un fiyatının da şubat ayında açıklanacağını söyleyen Erdoğan, “Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatının bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

İLK SİPARİŞ CUMHURBAŞKANI’NDAN

Togg’un ilk seri üretim aracını almak için sipariş de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişimi buradan firmamıza tekrar iletiyorum.. Az önce üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Maşallah her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengini Emine Hanım ile istişare edeceğiz. Kararı ondan sonra vereceğiz” dedi.

BANTTAN İNEN İLK ARAÇ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLDİ

Togg Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aile fotoğrafı çekilmesi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile sona erdi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilk kez banttan inen Anadolu kırmızısı Togg’un anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti ve banttan inen ilk aracın da külliyede sergilenmek üzere teslim edildiğini söyledi. Renkleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Karadenizli olarak renklerin içerisinde yeşil de olması gerektiğini istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu renk isteğini Gürcan Karakaş'a iletti.

TOGG TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ AÇILIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Togg Teknoloji Kampüsü'nü gezdi ve test sürüşü yaptı. Akıllı özelliklerinin yanında bağlantılı özellikleriyle sürekli internetin içerisinde yer alan Togg, kabin içi kamerasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürüş sırasında fotoğrafını çekti. Cumhurbaşkanı'nın sürüş keyfi, akıllı cihaz tarafından Togg'un Twitter hesabından anlık olarak sosyal medyada paylaşıldı.

ÜRETİM İÇİN PLANLANAN ROBOTLAR İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Tören, Togg'un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı. Togg Senfoni Orkestrası, kültürel mirasımızdan ilham alarak geleneksel ile yarının dünyasını bir araya getiren yeni nesil bir sanat performansı ortaya koydu. Gösteri de İstiklal Marşı'nı icra eden 50 kişilik orkestrayı, yeni medya sanatçısı ve ödüllü besteci Mehmet Ünal ile birlikte bir robot yönetirken, üretim bandındaki robotlar da İstiklal Marşı'nın icrasına eşlik etti.

'DEVRİM'DEN KONSEPT 'AKILLI CİHAZ'A 'ZAMAN TÜNELİ'

Açılış kapsamında Togg Teknoloji Kampüsü'nde Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. “Bir otomobilden fazlası”, “NFT”, “Akıllı Yaşam” ve “Dün, Bugün, Yarın” köşelerinde Togg'un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı. “Dün, Bugün, Yarın” köşesinde üretilmesinin üzerinden 60 yıl geçen Türkiye'nin ilk yerli otomobili ‘Devrim’, Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada yer aldı.

TOGG TEKNOLOJİLERİ SANATA DÖNÜŞTÜ

Togg, kullanıcı odaklı, (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladığı özelliklerini temsil eden USE CASE Mobility kavramını dijital sanatla da ifade ediyor. 'ABD'de Yaşayan En Etkili Türkler' arasında yer alan tanınmış siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel, Togg için yapay zeka ile sanatı bir araya getirdi. Güvenç Özel'in ilk olarak CES'te gösterilen “Arayüz” adlı eseri, dünyanın en büyük dijital baskı sanat uygulamalarından biriyle Togg Teknoloji Kampüsü'nde sergileniyor. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği ve Togg Teknoloji Kampüsü'nde 20 metre yüksekliğinde 200 metre genişliğinde toplam 4 bin 200 metrekarelik bir alana uygulanan eser, Togg'un ulaşım, şehircilik ve güncel yaşamla ilgili teknolojik yaklaşımlarını vurguluyor.

Aynı zamanda Güvenç Özel'in Contemporary İstanbul'da dünya prömiyerini yapan, dev LED yüzeylerden oluşan enstalasyonu “Spectrum” da açılış için Togg Teknoloji Kampüsü'nde davetlilerle buluştu. Eserin üç farklı öğesi bulunuyor. Denizin üzerinde duran, altı metre genişliğinde, dışı tamamıyla ayna kaplı bir küre figürü, iki boyutlu bir ekran ve küpün üç boyutlu versiyonu. Çalışmada, bu üçlü dizilim sayesinde bir gerçeklik spektrumu yaratılıyor ve fiziksel bir gerçeklik algısından sanal bir gerçeklik algısına yolculuk deneyimi sunuluyor.

TOGG HAKKINDA

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility markasıdır. 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmekte.

Şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. 2022 son çeyreğinde seri üretime hazır olacak olan Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.