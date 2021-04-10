Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m²...
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...

Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

TOKAT- Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Nisan 2021 Cumartesi 10:10
0 Okunma
Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde polis ekipleri, sadece kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçlar bekletildi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatSivasKarayoluTrafikKarKış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor 
Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans