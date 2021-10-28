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Toplu taşıma araçları yıl sonuna kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz olacak

Sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ekim 2021 Perşembe 10:24
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Toplu taşıma araçları yıl sonuna kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,  koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

DHA

Son Güncelleme: 28.10.2021 10:28
Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıToplu TaşımaücretResmi Gazete
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