Toprak bilimci: TÃ¼rkiye topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 75'i rÃ¼zgar ve su erozyonuna aÃ§Ä±k

Ã‡Ãœ Ziraat FakÃ¼ltesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°brahim OrtaÅŸ, TÃ¼rkiye, kÄ±smen Yunanistan ve Orta DoÄŸu Ã¼lkelerinin iÃ§inde bulunduÄŸu coÄŸrafyada Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda, daha az yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesine baÄŸlÄ± olarak ciddi bir kuraklÄ±k sÃ¼reci yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Prof. Dr. OrtaÅŸ, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma sÃ¼recinde ilk olarak topraÄŸÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve iÃ§indeki suyun buharlaÅŸmasÄ± sonucu kuruduÄŸunu vurguladÄ±. Ä°Ã§ Anadolu ve DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok bÃ¶lgenin hala yaÄŸÄ±ÅŸ almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Prof. Dr. OrtaÅŸ, "Buralarda sonbahar mevsiminde en azÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n yaÄŸÄ±ÅŸ olurdu ve toprakta belli bir nem dÃ¼zeyi oluÅŸurdu. Ã‡iftÃ§iler de kÄ±ÅŸlÄ±k buÄŸday ekimlerini toprakta tutulan bu nem sayesinde yapardÄ±. Åžu anda Adana'nÄ±n kuzeyinde Toros DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerinde yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n az dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerde insanlar Ã¼retim yapamÄ±yor. Etek arazilere toprak kuru olduÄŸu iÃ§in Ã§iftÃ§iler, topraÄŸÄ± iÅŸlemekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor. Diyelim ki; Ã§iftÃ§i ayÃ§iÃ§eÄŸi ekiyor, 100 kilo Ã¼retim alamÄ±yor, buÄŸday ekiyor, 200 kilo Ã¼retim alamÄ±yor. Verim dÃ¼ÅŸÃ¼yor, Ã§Ã¼nkÃ¼ toprakta su yok, suyu tutacak kadar derinlik yok, organik maddeler eksik. Bunun yanÄ±nda yarÄ±n bir gÃ¼n Toros DaÄŸlarÄ±'na kar ve yaÄŸmur yaÄŸmazsa, o sular gelip barajlarÄ± doldurmazsa, ileride Ã‡ukurova ovasÄ±ndaki tarla ve bahÃ§e tarÄ±mÄ±nÄ±n sulamalarÄ±nÄ± da yapamayabiliriz" dedi.Â

TÃœRKÄ°YE TOPRAKLARINDA EROZYON TEHLÄ°KESÄ°Â

Toprakta su olmadÄ±ÄŸÄ±nda insanlarÄ±n beslendiÄŸi bÃ¼tÃ¼n gÄ±dalarÄ±n temeli olan bitkilerin de geliÅŸmediÄŸini anlatan Prof. Dr. OrtaÅŸ, bu durumun erozyon tehlikesini de beraberinde getirdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Bitki kÃ¶kleri, topraktaki taneleri bir arada tutarak, bizim Anadolu'daki insanlarÄ±mÄ±zÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± dilde 'kesekler' oluÅŸuyor. Bu kesekler oldukÃ§a Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ su ve rÃ¼zgar erozyonuna karÅŸÄ± topraÄŸÄ± yerinde tutuyor. Bitkiler, Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olduÄŸu salgÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra yapraklarÄ±, dallarÄ±, kÃ¶kleri toprakta birikiyor. Ve onlar ayrÄ±ÅŸarak, topraÄŸÄ±n organik maddesi dediÄŸimiz Ã§ok Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± yaratÄ±yor. EÄŸer onu tutamazsak, toprak gevÅŸeyerek, rÃ¼zgar ve su erozyonuna aÃ§Ä±k hale geliyor. TÃ¼rkiye topraklarÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 75'i rÃ¼zgar ve su erozyonuna aÃ§Ä±k bir halde bulunmaktadÄ±r" diye konuÅŸtu.Â

ANADOLU Ã‡Ã–LLEÅžECEK

Erozyon tehlikesinin yanÄ± sÄ±ra toprak kuruduÄŸu zaman Ã§Ã¶lleÅŸme denilen kavramÄ±n oluÅŸtuÄŸunu da vurgulayan Prof. Dr. OrtaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°klim ve toprak bilimcilerinin, bizlerin Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 50 ila 100 yÄ±lda Anadolu'nun birÃ§ok alanÄ± da Ã§Ã¶lleÅŸecektir. Bu, dÃ¼nyanÄ±n uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± evrensel bir sorun. EndÃ¼striyel tarÄ±mÄ±n yerine Avrupa BirliÄŸi'nin yakÄ±n zamanda ortaya koyduklarÄ± temel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m felsefesi olan ve uygulanacak 'YeÅŸil Mutabakat' anlaÅŸmasÄ±na dahil olmamÄ±z, Ã¼lkemizin kalkÄ±nma stratejilerini dÃ¼ÅŸÃ¼k karbon salÄ±nÄ±mÄ±na uyarlamamÄ±z gerekiyor. Yeniden doÄŸanÄ±n yasalarÄ±na, mekanizmalarÄ±na uygun bir Ã¼retim sistemine geÃ§memiz lazÄ±m. Yoksa hepimizin yaÅŸamÄ±, beslenmesi ve sÃ¼rdÃ¼rebilirliÄŸi bu alamda tehlikede diyebiliriz."