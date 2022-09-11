Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir

TRABZON,(DHA)

Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan kentte turizm geliri 1 milyar dolar oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını bekliyoruz" dedi.

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yaz sezonu hareketliliği sürüyor. Günlük sayısı 30'a çıkarılan 'charter' uçak seferleri ile birlikte hava yoluyla kente gelen turist sayısı, 600 bine ulaştı. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan kentte turizm geliri 1 milyar dolar oldu. Otel, pansiyon, araç kiralama ve tur acentelerinin tam kapasite hizmet sunduğu kentte, turizm hareketliliğinin sürmesi bekleniyor.

'ZİRVE YAPTIĞIMIZ BİR SENE OLDU'

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında rekor kırdıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bu sene, Trabzon senesi. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile şehir, geçtiğimiz nisan ayından itibaren çok büyük bir hareketlilik yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Akabinde turizm sezonu ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayımız rekor kırdı. Şu ana kadar doğrudan uçuşta 300 binin üzerinde yabancı turist geldi. İç hatlarla beraber değerlendirdiğimizde bunun 600 bin kişiyi şu an itibarıyla geçtiğini düşünüyoruz. Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını bekliyoruz. Bu Trabzon için hakikaten çok memnuniyet verici bir durumdur. Çünkü Trabzon ekonomisi hatırı sayılır bir zamandan bu tarafa turizmden epey olumlu olarak yararlanıyordu. Bu sene de bu manada ekonomik anlamda adeta zirve yaptığımız bir sene oldu. Bundan da son derece memnunuz" dedi.

'KATKI 1 MİLYAR DOLAR’

Turizmin 'bacasız sanayi' olduğunu hatırlatan Zorluoğlu, "Bu sene gerçekten Trabzon merkezi de birçok turizm destinasyonu da çok yoğundu. Ancak çok şükür, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gerek ulaşım anlamında, gerek meydanların alanlarının yeterliliği anlamında, gerek asayiş anlamında hakikaten sorunsuz bir turizm sezonunu yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. İnşallah gerek yurt içinden gerek yurt dışından önümüzdeki yıllarda daha da fazla turistin gelmesini hedefliyoruz. Bizim hesaplarımıza göre, bu turizm sezonunda yaklaşık yabancı turistlerin şehrimize ekonomik olarak katkısının 1 milyar dolar civarında olduğu düşünüyoruz. Hesaplarımız o şekilde. Dolayısıyla adeta 'bacasız fabrika' diye tabir edilen turizmin, Trabzon'a böyle büyük bir katkısı da oldu" diye konuştu.

'TURİZM SEZONU HAREKETLİ GEÇTİ'

Kentte turizm hareketliliğinin devam ettiğini belirten esnaf Ahmet Tosun ise "Arapların Trabzon'u tercih ettiklerini biliyorduk. Ama bu yıl beklediğimizden daha fazla Arap yoğunluğu oldu. Çok fazla alışveriş yapıyorlar. Pandemi döneminden sonra esnaf olarak nasıl toparlanacağımızı kara kara düşünüyorduk. Fakat çok şükür, turizm sezonu hareketli geçti. Çok memnunuz" dedi.

Esnaf Nail Sağır da şunları söyledi: "Bu yıl, sezon çok mükemmel geçti. Beklentimizin üzerindeydi. Garsonlar, işverenler herkes çok para kazandı. Çok güzeldi. Umarım gelecek sezonlarda da böyle olur."