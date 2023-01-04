Trakya Birlik, ayçiçeği tohumu üretecek

Türkiye'nin en büyük üretici kuruluşlarından Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, basın toplantısı ile 2022 yılı ile pandemi dönemini değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, özellikle pandemi ile birlikte son 3 yılda tarım ve gıda sektörüne yaşanan gıda güvenliğine dikkat çekti. Stratejik ürün olarak değerlendirilen ayçiçeğinde dünyada üretim alanlarının düşmesine karşılık, Türkiye'de yüzde 10 ile 15 arasında artış yaşandığının altını çizen Kırbiç, 2022'de bir önceki yıla oranla 32 bin ton fazla alım yaptıklarını kaydetti. Kırbiç, önümüzdeki dönem kendi ürettikleri ayçiçeği tohumunu piyasaya arz etmeye hazırlandıklarını kaydetti.

'AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 10-15 ARTIŞ SAĞLANDI'

Pandemi ile birlikte dünyada tarım ve gıda alanında önemli gelişmeler yaşandığını söyleyen Kırbiç, "2 yıl pandemi süreci ardından da Rusya ve Ukrayna savaşı, dünyada gıdanın önemini daha da yukarılara taşımıştır. Faaliyet alanımız olan ayçiçeği de dünyada aranır hale gelmiş, özellikle geçtiğimiz yıl tüm dünyada ayçiçeği ve ayçiçeği yağı ile ilgili sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sürecin ardından ülkemizde tarım teşkilatları, bazı belediyeler ve bizlerin katkılarıyla ayçiçek ekim alanlarında yüzde 10-15 oranında artış sağlanmıştır. Bu da üretime yansımıştır. Ancak yeterli midir? Bu üretim miktarı da ülkemizin ihtiyacını karşılamamakta. Ayçiçeği yağı anlamında şu anda ülkemizin ancak yüzde 65-70'ini karşılayabiliyoruz. Bu yüzden ayçiçeği üretiminin daha da artması, ülke ihtiyacını karşılaması hatta ve hatta dışarıya ihraç edilmesi bile mümkündür. Çünkü ayçiçeği ülkemizin her alanında yetişebilen bir bitkidir. Bazı alanlarda biraz daha yüksek, bazı alanlarda verimi daha az olmasına rağmen her türlü iklim şartlarında yetişme mukavemeti olan bir bitkidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda ayçiçeği üretimini arttırıp, ülke ihtiyacını karşılarız. Bunun yolu da çiftçilerimizin para kazanmasından geçer. Desteklerin arttırılması, çiftçilerin para kazanması ayçiçeğinin üretim miktarını arttıracaktır" dedi.

'GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 32 BİN TON FAZLA ÜRÜN ALDIK'

Ayçiçeği üretiminin arttırılması noktasında birlik olarak katkılarının büyük olduğunu anlatan Kırbiç, "Özellikle bu yıl Trakya Birlik'in, ülkemizdeki çiftçilere, ayçiçeği üreticilerine katkısı büyük oldu. Sizlerin de takip ettiği gibi piyasalarda Trakya Birlik'in faaliyet alanı olmadığı illerde, ayçiçek üreticileri bizim aldığımız rakamların çok altında satmak zorunda kalmıştır. Çünkü dünyadaki gelişmeler, kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya'da devir stokları, tahıl koridoru ile ülkede ayçiçeği üretimi anlamında ciddi bir akış olmuş. Bu da ülkemizdeki ayçiçek fiyatlarının çiftçi beklentisinin altında gelişmesini oluşturmuştur. Ancak Trakya Birlik olarak çiftçilerimizi memnun eden bir fiyat açıkladık. Bu da kampanya döneminde alım miktarımıza yansıdı. Geçtiğimiz dönem bir önceki yıla göre yaklaşık 32 bin ton fazla ürün alarak 310 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

YERLİ TOHUMLARLA AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ YAPILACAK

Trakya Birlik'in, Türkiye'deki 500 büyük şirket arasında 199'uncu sırada yer aldığını hatırlatan Kırbiç, yürüttükleri tohum ıslah çalışmasıyla kendi ürettikleri ayçiçeği tohumunu da piyasaya arz etmeye hazırlandıklarını kaydetti. Kırbiç, "Tohum şirketinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve yurt dışından da bazı partnerlerimizle tohum ıslah çalışmalarımız var. Ayrıca sadece kendimizin geliştirdiği yeni ayçiçeği tohumları ve buğday tohumları var. Bu gelecekte en önemli projelerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki yıllarda Trakya Birlik'in kendi ürettiği verimli, yağ oranı yüksek ayçiçek tohumları üretimi gerçekleştirilecektir. Bu da hem ülkemiz hem bölgemiz hem de kurumumuz için oldukça önem arz etmektedir. İnşallah bu çeşitlerle biz de piyasada bir yer ediniriz" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ SÖYLENENLER DİKKATE ALINMADI'

Dünya ile birlikte son yıllarda Türkiye'de de etkisini gösteren kuraklık faktörüne de değinen Kırbiç, "Kuraklıkla ilgili alınabilecek bazı kültürel tedbirler var. Yıllar önce iklim değişikliği söylendiğinde, o zaman çok ciddiye almadık. Son yıllarda yaşadığımız felaketlere baktığımızda bu anlaşılıyor. Bir bölgede çok sert kuraklık yaşanırken, başka bir bölgede seller yaşanmakta. Bu iklim değişiklikleri, tarımsal üretim anlamında da ciddi sıkıntılar yaratmakta. Kuraklıkla ilgili özellikle sulama faaliyetlerinin önemini daha da arttı. Özellikle boşa akıp giden nehirlerde birtakım çalışmalar yürütülmekte. Bunların arttırılması bir nebze kuraklığı ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.

'YENİDEN GÖREVE TALİBİZ'

Kırbiç ayrıca 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek Trakya Birlik'in olağan genel kurulunda, mevcut yönetimle birlikte yeniden aday olduklarını açıkladı. Kırbiç, "12 ve 20 Kasım tarihleri arasında kooperatiflerimiz genel kurullarını yaptılar. O genel kurullarda hem kooperatif yönetim kurulları hem de birlik temsilcileri seçildi. 11 Ocak 2023'te de 300 tane birlik temsilcimiz var. Onlar da birlik yönetim kurulunu seçecekler. Biz de mevcut yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu göreve tekrar talibiz. Ortaklarımız, delegelerimiz bizi bu göre tekrar layık görürse, 'Nerede kalmıştık?' deyip bu göreve devam edeceğiz" dedi. (DHA)