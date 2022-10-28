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Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk oranı düştü

İSTANBUL'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan, Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları önemli oranda düşüş gösterdi. Eylül ayında yüzde 50 civarında olan barajlardan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 31,02'ye, Istrancalar'ın ise 36,22'ye düştü; Pabuçdere'deki su oranı ise yüzde 9,56.

28 Ekim 2022 Cuma 11:34
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk oranı düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 31,02, Pabuçdere'nin yüzde 9,56, Istrancalar ise 36,22 oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya’nın Türkiye ortalamasına göre yağış aldığını ancak son yıllarda bu kuraklıkla beraber düşen yağışlarda bir azalma meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. Tecer, "Buna çevresel koşullar ve özellikle ısınma sonucu olarak meydana gelen iklim değişikliğinin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii sonbahar ayları içerisindeyiz, bu dönemde yağışların olması beklenir. Ama mevsim normallerinin altında bir yağış seyrediyor. Zaten yağışların da barajlara geçme ve barajları doldurma oranları da belirli bir yüzdelerin üzerine çıkmıyor. O nedenle gerçekten bölgemizde iklim değişikliğinin etkilerini, barajlardaki suların azalmasını, içme ve kullanma, su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıyor. Yeniden bizleri bu konuya dikkat çekmemize sebebiyet veriyor" dedi. 

İklim değişikliğinin önemli bir faktör olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tecer, "İklim değişikliği hem mevsim anormallikleriyle ekstrem iklim olaylarıyla hem de kuraklıklarla kendini gösteren bir fenomen bir olay, olgu. Kimi yerlerde kimi dönemlerde yağışlar şiddetini artırabiliyor. Kimi dönemlerde de böyle kuraklıklar meydana gelebiliyor. Bu bölgede de son zamanlarda kuraklık olarak kendisini gösterdiğini düşünüyoruz iklim değişikliğinin" diye konuştu.

Aksicim köylülerinden Bilal Bayraktar ise, "Geçen sene doluluk oranı çoktu. bu sene bayağı kurudu barajlar. Yağışlar inşallah başlar ve barajlarımız tekrar dolar" dedi. 

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 41,74 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle:


Ömerli: 44,75

Darlık: 43,74

Elmalı: 45,68

Terkos: 44,45

Alibey: 25,8

Büyükçekmece 48,24    

Sazlıdere:44,87    

Istrancalar: 36,22

Kazandere:31,02

Pabuçdere:9,56

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaIstanbulSuBarajBaraj GölüİSKİ
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