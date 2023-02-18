Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...

Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek için 106 gönüllü sağlıkçı daha gönderildi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 10:59
Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Edirne Sağlık Müdürlüğünde görevli 69 sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, sağlıkçıların depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirtti.
Deprem bölgelerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, "İlimizden deprem bölgelerine daha önceden gönüllü olarak giden ekiplerimize ek olarak 69 gönüllü sağlık personelimiz daha çalışmalara destek vermek amacıyla deprem bölgesine uğurlandı. Yaraları sarmak için özveriyle çalışan sağlıkçılara başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nden deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla 27 gönüllü sağlıkçı gönderildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki sağlık çalışmalarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.
Tekirdağ'dan da 10 gönüllü sağlıkçı depremden etkilenen kentlerde görev yapmak üzere yola çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKahramanmaraşDepremSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 39 bin 672 oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 39 bin 672 oldu
Akşener, depremden etkilenen Adana'da ziyaretlerde bulundu
Akşener, depremden etkilenen Adana'da ziyaretlerde bulundu
Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans