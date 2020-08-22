Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1110
ALTIN
457.342
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6067
EURO
8.6176
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
Son Dakika
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36...
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım
Son Dakika
Başkan Böcek: Mesafe ve hijyen...
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
Son Dakika
İkinci el araç, altın ve...
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Son Dakika
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü

Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor

ANTALYA'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş'ta gün içinde dalış yapan turistler, su altındaki güzellikleri fotoğraflayarak, eşsiz bir anı koleksiyonu oluşturuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:45
1 Okunma
Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalıyor. Gazipaşa'dan Kaş ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası, su altı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına sezonda günlük bine yakın dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı daha da artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor.

Tatilciler, deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor. Özellikle insan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor.

‘TURİSTLER, YAŞADIKLARI DENEYİMİ UNATAMIYOR’

Tarihi batıkların yanı sıra, son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya'nın sualtı zenginliklerine hayran kaldığını söyledi. Yapay resiflere dalışların daha çok ilgi çektiğini anlatan Yardan, tarihi gemi ve uçak batıklarının da tutkunları olduğunu aktardı. Yardan, "Turistler dalış sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri unutamıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSu AltıDalışBatıkTurizmTurist
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
İzmir'de merkezli FETÖ operasyonunda 36 tutuklama
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
İkinci el araç, altın ve dövizden daha çok kazandıryor
Şahinkaya Kanyonu'na yoğun ilgi
Şahinkaya Kanyonu'na yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim