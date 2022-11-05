TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± Zirvesi'nde ErdoÄŸan'a Ã§ifte niÅŸan verilecek

GeÃ§en yÄ±l Ä°stanbul'da yapÄ±lan 8'inci zirve ile kurumsallaÅŸmasÄ±nÄ± tamamlayan TÃ¼rk Devletler TeÅŸkilatÄ±, bu yÄ±l devlet baÅŸkanlarÄ± seviyesinde Ã–zbekistan'daÂ toplanacak. 9'uncu TÃ¼rk Devletler TeÅŸkilatÄ± Zirvesi, TÃ¼rklerin kÃ¼ltÃ¼r ve bilim kenti Semerkant'ta 11 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸecek. TÃ¼rkiye, Azerbaycan, Ã–zbekistan, Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n Ã¼ye; TÃ¼rkmenistan ve Macaristan'Ä±n ise gÃ¶zlemci olduÄŸu TÃ¼rk Devletler TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n bu yÄ±lki ana temasÄ± henÃ¼z kesinleÅŸmiÅŸ olmasa da, ekonomi, ulaÅŸtÄ±rma ve ticaret, ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel konular Ã¶n planda olacak.

Zirve kapsamÄ±nda 10 KasÄ±m'da DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakanlar Konseyi toplanacak, 1 gÃ¼n sonra ise Ã¼ye Ã¼lkelerin liderleri bir araya gelecek. Liderler,Â zirve dÄ±ÅŸÄ±nda ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de gerÃ§ekleÅŸtirecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da bu kapsamda liderler ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.

TÃœRK YATIRIM FONU ANLAÅžMASI Ä°MZALANACAK

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen zirvede devlet baÅŸkanlarÄ±, teÅŸkilatÄ±n gelecek 20 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin politikasÄ±nÄ± belirleyecek vizyon belgesini kabul etti. Ana ilkeler ve hedefler belirlenirken, 20 yÄ±llÄ±k belgenin 5'er yÄ±llÄ±k uygulanmasÄ±na iliÅŸkinÂ strateji belgesi Semerkant'taki zirvede kabul edilecek.

TÃ¼rk Konseyi'nin kurumsal teÅŸkilata dÃ¶nmesi sonrasÄ±nda kurumsallaÅŸmanÄ±n hukuki alt yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak Ã¼zere NahÃ§Ä±van AnlaÅŸmasÄ±'nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair protokol kabul edilecek. GÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerinin basitleÅŸtirilmesine, kombine yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma da zirvede gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek, imzalanacak. TÃ¼rk YatÄ±rÄ±m Fonu kurulmasÄ±na iliÅŸkin de anlaÅŸma imzalanacak.

TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ± bir araya getiren, Ä°stanbul'daki zirvede tekrar canlandÄ±rÄ±lan ve Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkan seÃ§ildiÄŸi Aksakallar Konseyi DanÄ±ÅŸma OrganÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n iÅŸlevi, faaliyetleri, Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ± sunumlar yapÄ±larak konuÅŸulacak.Â GeÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen zirvede TÃ¼rk Devletler TeÅŸkilatÄ±'na resmen Ã¼yelik baÅŸvurusu yapan KKTC'nin Ã¼yeliÄŸi de bu zirvede gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'A NÄ°ÅžAN

Zirvede TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±yan baÅŸka bir olay da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Ã§ifte niÅŸan verilmesi olacak. Buna gÃ¶reÂ Ã¼ye Ã¼lkeler, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±na hizmetleri nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a 'TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Ali NiÅŸanÄ±' verecek. AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ã–zbekistan tarafÄ±ndan da 'Milli NiÅŸan' takdim edilecek.Â Zirvede Ã¼ye Ã¼lkelerin belirlediÄŸi adaylar arasÄ±ndan seÃ§ilecek kiÅŸiye 'Ali Åžir Nevai' Ã¶dÃ¼lÃ¼ verilecek. KazananÄ± ise Ã¼ye Ã¼lkelerden oluÅŸturulan komisyon belirleyecek. TÃ¼rkiye'den komisyonda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat PolitikalarÄ± Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°skender PalaÂ yer alÄ±rken, Ã¶dÃ¼l iÃ§in TÃ¼rkiye'nin adayÄ± Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ bilim insanÄ± Prof. Dr. Aziz Sancar olarak belirlendi.Â

DÃ–NEM BAÅžKANLIÄžI Ã–ZBEKÄ°STAN'A GEÃ‡ECEK

2019 yÄ±lÄ±nda teÅŸkilata katÄ±lan en genÃ§ Ã¼ye Ã–zbekistan, dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'den devralarak 1 yÄ±l boyunca sÃ¼rdÃ¼recek. DÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise Ã¼lke baÅŸkanÄ± olarak Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev yÃ¼rÃ¼tecek. Daha Ã¶nce Åžangay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n toplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Semerkant'ta hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rerken, zirvenin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ± iÃ§in tarihsel ve kÃ¼ltÃ¼rel olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Zirve sonunda alÄ±nan kararlar ve anlaÅŸmalara iliÅŸkin bildiri yayÄ±mlanacak.Â

NAHÃ‡IVAN ANLAÅžMASI NEDÄ°R

TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Ãœlkeler Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi KurulmasÄ±na Dair NahÃ§Ä±van AnlaÅŸmasÄ± TÃ¼rkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve KÄ±rgÄ±zistan tarafÄ±ndan imzalandÄ±. TÃ¼rkiye, Kazakistan ve Azerbaycan tarafÄ±ndan onaylanan anlaÅŸma ,17 KasÄ±m 2010 tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. TÃ¼rkmenistan anlaÅŸmaya taraf olmadÄ±.

ZÄ°RVENÄ°N GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Zirveler sÃ¼reci, Orta Asya TÃ¼rk Cumhuriyetleriâ€™nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmalarÄ±ndan sonra 1992 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve TÃ¼rk Konseyi SekretaryasÄ±â€™nÄ±n kurulduÄŸu 2010 yÄ±lÄ±na kadar devam eden; Azerbaycan, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Ã–zbekistan, TÃ¼rkiye ve TÃ¼rkmenistan Devlet BaÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 10 zirve toplantÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eriyor.Â 2010 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk KeneÅŸinin (TeÅŸkilat)Â kurulmasÄ±ndan sonra dÃ¼zenlenen zirveler, TÃ¼rk KeneÅŸi Zirveleri olarak anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Åžimdiye kadar, 2011 Almata, 2012 BiÅŸkek, 2013 Gebele, 2014 Bodrum, 2015 Astana, 2018 Ã‡olpon-Ata, 2019 BakÃ¼, 2021'de Ä°stanbulÂ olmak Ã¼zere 8 zirve dÃ¼zenlendi. Devlet baÅŸkanlarÄ±, Nisan 2020'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ve Mart 2021'de gayrÄ± resmi TÃ¼rkistan zirvesinde online olarak bir araya geldi.