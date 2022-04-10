Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
Gelir İdaresi Başkanlığına 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığına 27...
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11...
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

İSTANBUL'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 17:13
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı Vatan Caddesi'nde kutlandı

İSTANBUL, (DHA)- İl Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu Vatan Caddesi üzerinde yapılan geçit töreni renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu Vatan Caddesi üzerinde geçiş töreni yapıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerle gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Törende İstanbul Emniyeti Müdürülüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Motosikletli Yunus Timleri özel bir gösteri yaptı. Törende polis helikopterleri, araçları ve zırhlı araçlar da geçiş yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulTürk Polis Teşkilatı177. YılıVatan CaddesiEtkinliklerYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara buluculukta yüzde 69 başarı
Ara buluculukta yüzde 69 başarı
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Taksim'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Taksim'de kutlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans