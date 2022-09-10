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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

TÜRKİYE'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı mahkemece “Anayasayı ihlal" suçundan tutuklandı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:10
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı mahkemece “Anayasayı ihlal" suçundan tutuklandı.

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Anayasayı ihlal (Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs)" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.(DHA)

DHA

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