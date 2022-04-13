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Türkiye'den Ukrayna'ya 67 TIR yardım gönderildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 27 Şubat'tan beri Ukrayna'ya 67 TIR yardım gönderildiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Nisan 2022 Çarşamba 11:37
Türkiye'den Ukrayna'ya 67 TIR yardım gönderildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda, ilgili kurum/kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin, Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlara ulaştırıldığı belirtilerek, şu ifdelere yer verildi:

"27 Şubat’ta başlattığımız insani yardım seferberliği kapsamında bölgeye bugüne kadar; AFAD Başkanlığı; 21 TIR ve 1 mobil mutfak TIR'ı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 46 TIR olmak üzere toplam 67 TIR insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak TIR'ı sevk edildi. Mobil mutfak TIR'ı, 12- 18 Mart 2022 tarihlerinde Romanya’nın Siret sınırında sıcak yemek hizmeti sundu. 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna’nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti sunmaya başladı. Ukrayna'da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 4 kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi Romanya Siret Sınır Noktasında ve Ukrayna Lviv'de çalışmalarına devam ediyor. Romanya Siret Sınır Noktasında bugüne kadar yaklaşık 210 bin adet/birim insani yardım malzemesi dağıtıldı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşTürkiyeAFADYardım
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