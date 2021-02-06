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Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den

Kışlık  sebzede önde gelen üretim merkezlerinden biri olan İzmir'de, 123 bin dekarlık alanda yaklaşık 168 bin ton sebze üretimi yapılıyor. Menderes, Torbalı ve Menemen ilçelerinde üretim yoğunlaşırken, karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa gibi birçok sebze yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2021 Cumartesi 10:15
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Türkiye'nin kışlık sebzesi İzmir'den

Tarımda önemli bir yere sahip İzmir, kışlık sebze üretiminde lider iller arasında yer alıyor. 123 bin dekarlık alanda yaklaşık 168 ton sebze üretiminin yapıldığı bölgede, karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa gibi sebzeler yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Sezon boyunca yaklaşık 54 bin ton ıspanak, 54 bin ton karnabahar, 48 bin ton pırasa, 12 bin ton kereviz üretim yapılırken, Gediz, Menderes, Torbalı ve Menemen bölgelerindeki ovalarda üretim yoğunlaşıyor. Öte yandan üretilen kışlık sebzelerin bir bölümü, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'in tarımda önemli bir kent olduğuna dikkati çeken Ziraat Mühendisi Ferdan Çiftçi, "İzmir aynı zamanda ekolojisiyle de müthiş bir coğrafya. Özellikle tarım alanlarıyla ve ürettiği yaş sebze ve meyveyle ciddi söz sahibi. Yazlık sebzelere bakıldığında sanayi tipi domateste, yurt genelinde ilk üçte yer alıyor. Kışlık sebzelerin genelinde ise söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin kışlık sebzesi Anadolu’ya İzmir'den dağılıyor. Bunların içinde karnabahar, brokoli, ıspanak, kereviz ve pırasa ön plana çıkıyor. Bu ürünlerde İzmir, Türkiye'de birinci sırada yer alıyor" diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE'YE İZMİR'DEN GÖNDERİLİYOR'

Kışlık sebze üretiminin oldukça zor bir süreç olduğunu söyleyen Çiftçi, "İzmir'de ıspanak, karnabahar, pırasa, kereviz üretiminin yanı sıra salata malzemeleri olan tere, maydanoz, roka gibi yeşilliklerin de ciddi bir üretimi var. Üretim Gediz, Menderes, Torbalı ve Menemen bölgelerinde yoğunlaşıyor. Tüm sebzeler toplamda 450 bin dekar alanda üretiliyor. Kışlık sebzeler ise 123 bin dekar alanda üretiliyor. Üretilen bu sebzeler özellikle Marmara Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'ye İzmir'den gönderiliyor" dedi.

'DÖRT MEVSİM HER ŞEYİ ÜRETİYORUZ'

Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'nde organik sebze ve meyve üretimi yapan Halil Halaç, “Şu an pırasa, kereviz, lahana ve karnabahar üretiyoruz. Baharda çileğimiz olur. Yaza doğru domates, salatalık, kabak gibi mevsimlik ürünler üretiyoruz. Burası tarıma oldukça uygun bir yer. Buranın toprağı da havası da çok güzeldir. Kış ayları ılıman gitmeye devam ederse muz da yetiştirebilir hale geleceğiz. Burada üretilen sebzeler önce İzmir'in ihtiyacını karşılıyor, sonra yurda yayılıyor. Emiralem'de dört mevsim her şeyi üretiyoruz. Bitkilere saatte 2 litre su veriyoruz. Otunu alıyoruz, çapası yapılıyor. Yetiştiğinde de ürünü satıyoruz. Şu an organik kereviz ve pırasa 9 TL, karnabahar 10 TL, lahana 8 TL, mandalina 8 TL'den satılıyor” diye konuştu.

'HER GÜN TARLADAYIZ'

Sebze üreticilerinden Mustafa Özay, "Bu topraklar bakılırsa çok verimli ama toprağı dikimden önce hayvan gübresiyle beslemek gerekiyor. Onu atmadan tam verim alamıyoruz. Biz ürettiklerimizi hale götürüyoruz, çeşitli bölgelerden gelen insanlar da halden satın alıyor. İzmir'den birçok ile sebze gidiyor. Biz her gün tarladayız. Sabah erkenden buraya gelip, akşama kadar bütün işleri yapıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirMenemenTarlaBahçeSebzeTarım
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