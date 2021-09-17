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Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmeti sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 11:10
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Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirildiğini belirterek, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat-6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabii tutulacak" dedi.

Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını belirtti. 

FIRLATICI FİRMA İLE DOĞRUDAN İMZALANAN İLK SÖZLEŞME

Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluğunda olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik SpaceX firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda Türksat A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir."

DHA

Son Güncelleme: 17.09.2021 11:12
Anahtar Kelimeler:
Türksat6ASpaceXAdil KaraismailoğluUlaştırma Ve Altyapı Bakanı
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