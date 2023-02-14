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"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yarın yapacakları ortak yayında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek.

14 Şubat 2023 Salı 11:34
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

AA

Son Güncelleme: 14.02.2023 11:47
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tek YürekYardımDepremKahramanmaraş
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