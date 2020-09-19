Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7665
EURO
8.9548
Vali Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Son Dakika
Vali Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler...
Dışişleri Bakanlığı: Esef verici
Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: Esef verici
2 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Son Dakika
2 gündür haber alınamıyordu, evinde...
Slovenya - Türkiye: 1-3
Son Dakika
Slovenya - Türkiye: 1-3

Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu  

AKSARAY'da, Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu. Yaklaşık 4 bin dekarlık arazide şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday üreten Adem Canlı, ''Arazimizin bin dekarlık bölümüne bu yıl alternatif ürün olarak domates ektik. Ürünümüz kaliteli, veririmiz güzel, memnunuz. Önümüzdeki yıl ekim alanını bin 500 dekara çıkarmayı düşünüyorum'' dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:33
0 Okunma
Tuz Gölü havzasının yeni alternatif ürünü domates oldu  

Eksil ilçesinde Tuz Gölü havzasında genellikle şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, arpa ve buğday ekimi yapılırken son dönemlerde alternatif ürünler de yetiştirilmeye başlandı. Bu ürünlerden biri de domates oldu. Yetiştirilen domatesin tat ve aromasının beğenilmesi nedeniyle şimdiden 81 ilden talep görmeye başladı. 4 bin dekarlık alanda tarım ürünleri yetiştiren Adem Canlı, arazinin bin dekarlık bölümünde bu yıl domates yetiştirdi. Ürünün hasadını yapan Canlı, ''4 bin dekarlık arazide buğday, arpa, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı yetiştiriyorum. Yaklaşık 300 mevsimlik tarım işçisine de istihdam sağlamış oluyoruz. Bu yıl arazimizin bin dekarlık alanına domates ektik. Tuz Gölü havzasında olduğumuzdan dolayı lezzet ve aroması oldukça güzel. Bu yüzden pazar sıkıntısı da çekmedik. Domatesin kilosunu 55-60 kuruşa satıyoruz'' dedi.

'DEKAR BAŞINA 15-17 TON ÜRÜN ELDE ETTİK'

Gaziantep’ten gelen Veli Çelik, dekar başına 15 ila 17 ton ürün elde ettiklerini belirtti. Çelik, ''Gaziantepliyim. Aksaray bölgesinde domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu bölgede üretim güzel, kaliteli, toprak güzel. Dekar başına yaklaşık 15 ile 17 ton arası mahsul alıyoruz. Tüketimiz 81 ile gönderiyoruz. Ürünlerimiz tezgahlarda, konservelik ve salçalık olarak alınıyor. Bizde halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuz GölüTarımDomates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keçiboynuzunun kilosu 10, pekmezi 50 liraya satılıyor
Keçiboynuzunun kilosu 10, pekmezi 50 liraya satılıyor
Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor
Okulu temizleyen öğretmenler, öğrencileri bekliyor
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans