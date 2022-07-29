Üç GSM operatöründen 5G için güç birliği

İstanbul Havaliman'ında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte Türkiye'de 3 GSM operatörü CEO'su alt yapı ve çalışmalar ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na bilgi verdi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilirken, havalimanı ziyaretçileri 5G hızıyla tanıştı.

5G'YE GEÇİŞ MİLLİ İMKANLARLARLA YAPILMALI

Törende bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yüksek yerlilik oranımız ve Ar-Ge gücümüz sayesinde geliştirdiğimiz global ve yerel pilot uygulamalarla 5G konusunda da öncülük ediyoruz. Teknoloji alanında yerli ve mili ekosistemin gelişimi için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında dünya çapında önemli otoriteler ve büyük kuruluşlarda 5G standartlarının oluşturulmasında aktif rol alarak katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin 5G yolculuğunda yerli ve millilik konusunu sadece altyapı anlamında değil, tüm 5G ekosistemini kapsayacak şekilde değerlendiriyoruz. Bu anlamda süreç boyunca yeni kullanım alanlarının keşfedilmesine ve yerli çözüm ve uygulama örneklerinin artırılmasına odaklanmanın doğru bir strateji olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi çerçevesinde 5G'ye geçişin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını önemli buluyoruz"

AKTİF ROL ÜSTLENİYORUZ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, bakanlık öncülüğünde, tüm operatörlerin katkı ve katılımıyla, İstanbul Havalimanı'nda başlatmaktan duydukları gururu söyledi. Önal konuşmasında, "Biliyoruz ki üreten bir toplum, yücelen toplumdur. Biz de, Türkiyemizi her alanda üst sıralara taşıma motivasyonu ve yerli ekosistemin oluşması yönündeki gayretimiz ile, 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyor, bir yandan sabit taraftaki fiber yatırımlarımızla da mobil altyapıyı destekliyoruz. 2022 1. çeyrek itibarıyla fibere bağlı LTE baz istasyonlarımızın oranı yüzde 43 seviyesinde bulunuyor. 2021 yılında, ülkemizdeki mobil altyapının fiberleşmesini sağlayacak toptan seviyedeki erişim ürünlerimizin fiyatlarında, BTK’nın da onayı ile, çok önemli indirimler yaptık.Bu aksiyon aynı zamanda mükerrer yatırımların önüne geçmek için önemli bir adım ve 5G öncesinde diğer operatörler için de iyi bir fırsat niteliği taşıyor. Öte yandan, yerli firmalarla endüstri, tarım, oyun, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığımız 5G çalışmaları, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonumuzun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 5G konusundaki çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle dünyada ve Türkiye’de 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstleniyoruz" dedi.

TÜRKİYE'YE ÜST SIRALARA TAŞIYACAK ÖNEMLİ BİR HAMLE

"İstanbul Havalimanı’nda canlıya alınan 5G hizmetinin, Türkiye’yi üst sıralara taşıyacak önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz" diyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise "Bugün daha dijital bir Türkiye hayalimiz doğrultusunda sektör paydaşlarımızla birlikte tarihi bir adım atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan en önemli kapısı durumundaki İstanbul Havalimanı’nda canlıya alınan 5G hizmetinin, global dijitalleşme liginde Türkiye’yi üst sıralara taşıyacak önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz" dedi.

5G ÖNEMLİ BİR ADIM

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, ise şunları söyledi:

“Birçok teknolojiyi yerlileştirerek bize özel hiçbir havalimanında olmayan yeni çözümler üreterek burada uygulamak İstanbul Havalimanı’nı dünyadaki Avrupa’da dünyanın en yoğun havalimanlarında da dahil yüzde 40 yüzde 50 gecikme ve operasyonel çöküntüler yaşarken, İstanbul Havalimanı olarak bırakın operasyonel zafiyeti daha ileriye nasıl gideriz adımını atıyoruz. 5G adımını da bunlardan önemli bir adımı olarak görüyoruz."

101 FARKLI SİSTEM VAR

İGA İstanbul Havalimanı’nda yangın sistemlerinden bagaj sistemine kadar 101 ayrı sistemin bulunduğuna dikkat çeken Kalyoncu, “Dünyada hiç denenmemiş kadar büyüğünü yapmak oldu bu sistemlerin. Terminal binası Pentagondan sonra bir çatı altındaki en büyük bina. 1.4 milyon metre kare. Bizim ölçek ekonomisinin getirdiği avantajları kullanarak bir çok noktada yerli hizmetleri ortaya koyduk. Bu sitemler münferit halde çalıştırılması zorken biz müştereken de hatasız çalıştırıyoruz. Bundan sonra 5G altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya taşıyacağı. Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’ndan başlıyor olacak" diye ifade etti.