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Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Ekim 2021 Cumartesi 14:18
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Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ufuk Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Ufuk  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular  ilanın  Resmi   Gazetede  yayımı   tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde Rektörlük  Personel  Müdürlüğüne  (Ufuk  Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek  Şehit  Savcı Mehmet  Selim  Kiraz  Bulvarı  No:129  PK:  06836  Gölbaşı/ANKARA  adresine)  şahsen  teslim edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.10.2021 20:23
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