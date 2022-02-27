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Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da 

UKRAYNA'nın Odessa Limanı açıklarından füze isabet etmesi sonucu 1 gemi personelinin yaralandığı arka kısmından da hasar alan gemi hasar tespit çalışması için İstanbul'a geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Şubat 2022 Pazar 18:55
Ukrayna açıklarında füze isabet eden gemi İstanbul'da 

İSTANBUL,(DHA)

Ukrayna Rusya savaşında geçtiğimiz günlerde bir yük gemisi Odessa Limanı açıklarından füze isabet ettiği bildirilmiş ve bir gemi personeli yaralanmıştı. Japonya'da bir firmaya ait 'Namura Queen' isimli dökme yük gemisi bugün saat 14.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. 229 metre uzunluğundaki Panama bayraklı geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörleri de eşlik etti.

Geminin boğaz geçişi esnasından geminin arka bölümünden hasar aldığı kameralara yansırken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Gemi hasar tespit çalışması ve yaralanan personelin tedavisi için İstanbul'da demirledi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA 

Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından' Karadeniz'deki Ukrayna ve Rusya Limanlarını ziyaret edecek Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan 3'e yükseltilmiştir' denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaFüzeIsabetGemiIstanbulYeni ÇağrıOdessa
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