Ukrayna'dan gelen ilk kafile İstanbul'a ulaştı

İSTANBUL, (DHA) - Çoğunluğu öğrenci olan yaklaşık 250 kişi, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Buradan evlerine dağılan kafileden Emircan Daldanoğlu, "Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler" dedi.



Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye edilen ilk kafile ise Odessa kentinde yaşayan çoğunluğu öğrenci 250 kişi oldu. Cuma günü otobüslerle yola çıkan kafile sabah saat 10.30 sıralarında Edirne Hamzabeyli sınırlarına vardı. Otobüsler saat 16.00 sıralarında da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na vardı. Türkiye'ye dönen vatandaşlar, tahliye edilmeleri için çalışma başlatan kurumlara teşekkür ederek Ukrayna'daki son durumla ilgili bilgi verdi.

"HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYDÜ"



Odessa'da uluslararası gemi kaptanlığı okuyan Şerif Kaan Özdemir, sürecin nasıl devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Çok yorucuydu. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötüydü. Ama geldik. Geride kalan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz en kısa zamanda onları da alır. Uluslararası gemi kaptanlığı okuyordum, son sınıf öğrencisiydim, ne olacak hiç bilmiyorum" dedi.

"ORADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VAR"



Yola çıktıktan sonra geçtikleri güzergahların işgal edildiğini belirten Emircan Daldanoğlu ise, "Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler. Öyle söyleniyor. Halen orada çok sayıda öğrenci var. Bazılarına ulaşamıyoruz. Bir kısmı evlerinde, bazıları sığınaklarda" diye konuştu.

"BİZ ÇOK KORKTUK GELMESİNİ BEKLİYORDUK"



İlk gelen Türklerden olan Eylül Nazlı Özdemir ise "Çok mutluyum, geldik. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ben Odessa'dan geliyorum. Odessa'da da bu aralar durumlar bayağı karıştı. O yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.