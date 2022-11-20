Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye geldi

UKRAYNA'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya Federasyonu üzerinden getirilerek Türkiye’ye Sarp Sınır kapısından giriş yaptı.

20 Kasım 2022 Pazar 01:59
Ukrayna'da yaşayan 88 Ahıska Türkü, Türkiye'ye geldi

Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkan 88 Ahıska Türkü, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaptı. Gürcistan tarafındaki işlemlerden sonra Türk Kapısına geçen kafileyi, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, İl Göç İdaresi yetkilileri tarafından çiçekler ve Türk bayrağı ile karşılandı. Türkiye sınırında hatıra fotoğrafı çektiren ailelerin bir kısmı  giriş işlemlerinin ardından otobüslerle Elazığ’a, bir kısmı da akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı.

‘ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTIK’

Türkiye’ye giriş yapan Abdullah Kadir, "18 gün içerisinde Türkiye'ye geldik. Herkese Türkiye'ye gelip yaşamak nasip olsun. Ailemizle beraber Türkiye'ye giriş yaptık. Çok mutlu olduk" dedi.

Çocukları ile gelen Alvida Taştanova, "Yolculuğumuz iyi geçti diyelim ancak çok yorulduk. 20 gündür yoldayız, çok şükür her şey geride bıraktık ve Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimiz an o günleri unuttuk. İnşallah her şey yoluna girer. Orada irademizle, gücümüzle, birbirimize kenetlenerek bekledik. Bizi buraya getirenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Torunları ve gelini ile gelen Fatime Ahmetova, "Herkese çok teşekkür ediyorum. 19 gündür yoldayız ve nihayet Türk topraklarına ayak bastık. Ve artık geride kalan günleri unuttuk. Torunlarımla gelinimle beraber geldim. Oğlumla eşim geride kaldı onlar da arabalarla gelecekler” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaHersonAhısta TürküTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
56. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi
56. Konya Aşıklar Bayramı sona erdi
Doha’da ‘Türkiye-Katar Ulus Markalama’ paneli düzenlendi
Doha’da ‘Türkiye-Katar Ulus Markalama’ paneli düzenlendi
Varank: Gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz 
Varank: Gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz 
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans