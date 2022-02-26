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Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda

RUSYA’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye’ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev’den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Şubat 2022 Cumartesi 10:13
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda

Rusya’nın harekat düzenlediği Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi. Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşSaldırıTürklerTürkiyeTahliye
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