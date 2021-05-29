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Ukraynalı Yana'nın cenazesi helikopterle alındı

Antalya'da, en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra haber alınamayan, arama çalışmalarının 16’ncı gününde ölü bulunan Ukraynalı Yana Kryvosheia'nın (42) cansız bedenine ulaşıldığı görüntüler paylaşıldı. Kryvosheia'nın cenazesinin sarp kayalık ve dağlık alanda olması nedeniyle helikopterle alınabildiği belirtildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:06
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Ukraynalı Yana'nın cenazesi helikopterle alındı

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi.

Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu yazan Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleriyle UMKE tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı. 16'ncı günde Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile havadan yapılan taramada, Kryvosheia'nın dün cansız bedenine ulaşıldı. Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

YAKINLARI TEŞHİS ETTİ

Sarp kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Yana Kryvosheia'nın yakınları teşhis için bugün Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Avukatı ve erkek kardeşi, Yana Kryvosheia'nın cansız bedenini teşhis etti. Yana Kryvosheia'nın cenazesinin önümüzdeki günlerde özel bir cenaze şirketi tarafından ülkesine gönderileceği öğrenildi.

2 MAYIS’TAN BERİ HABER ALINAMAMIŞ

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı Yana Kryvosheia'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinden itibaren kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı, 11 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildiği belirtildi. Bunun üzerine Yana Kryvosheia'nın bulunması amacıyla 12 Mayıs tarihinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan (JÖAK) 22 personel, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Komando Timi, İz Takip Köpek Unsurları, AFAD, AKUT, UMKE ve gönüllü dağcılardan oluşan ekip tarafından Geyiksivrisi Dağı bölgesinde arama faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

CENAZE HELİKOPTERLE ALINDI

28 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında JİKU ile yapılan aramalar sonucu bölgede Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter görevlendirildi. Saat 17.00 sıralarında cansız beden helikopterle tahliye edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGeyiksivrisi DağıYana KryvosheiaUkrayna
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