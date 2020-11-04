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Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

BURSA'nın Uludağ eteklerine dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evden çıkan Zübeyde Aydoğdu'dan (80) haber alınamıyor. Bölgede termal kameralı drone ile 10 saatlik arama çalışması yürüten ekipler herhangi bir ize rastlamazken arama çalışmalarına ara verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
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Uludağ'da mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor

Dün öğle saatlerinde mantar toplamak için Uludağ'a ormanlık adana çıkan Zübeyde Aydoğdu, gece saatlerine kadar geri dönmeyince endişelenen yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve NAK ekibi sevk edildi. Mahallelinin de yardımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede termal kameralı drone ile inceleme yaptı. Bölgede geniş çaplı çember oluşturan ekipler alanı daraltarak 10 saatlik bir çalışma yürüttü ancak Aydoğdu'ya ait bir ize rastlanmadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalar, bu sabah yeniden başlayacak.

'DEVLETİMİZ ÇAĞIRDIĞINDA YERİMİZDE DURAMIYORUZ'

Bölgede arama çalışması yürüten ANDA Arama Kurtarma ekibi personeli Murat Çalışkan İzmir’deki enkaz çalışmalarından buraya geldiklerini belirterek, "Akşam saatlerinde AFAD’dan gelen çağrı ile buraya geldik. Arama faaliyetlerini sürdürdük ancak bu saate kadar herhangi bir ize rastlamadık, sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma faaliyetlerine başlayacağız. Cuma günü depremi haber aldığımızda İzmir’e gittik dün geceye kadar da orada faaliyet halindeydik artık yorulmuştuk. Bursa’ya döndüğümüzde AFAD’ın çağrısı üzerine tekrar faaliyete geldik, devletimiz çağırdığında yerimizde duramıyoruz. Ayla bebeğin son gün bizim arkadaşlarımız tarafından bulunması bize moral oldu, biz de o moralle gücümüzü topladık geldik. Yorgunluğumuz tatlı bir yorgunluk, inşallah yarın teyzemizi de buluruz.”  açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UludağKadınKayıpYaşlı
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