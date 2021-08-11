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Usta oyuncu Sabina Toziya (75) hayatını kaybetti

BEYNİNDEKİ tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:40
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Usta oyuncu Sabina Toziya (75) hayatını kaybetti

Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabina ToziyaOyuncuVefat
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